Schneesturm in den USA: Apokalyptische Szenen auf der Kuh-Weide

Von: Victoria Krumbeck

Ein Blizzard im Norden der USA sorgte für eingeschneite Straßen und Autos. Dem Schnee fielen auch Kühe zum Opfer, wie eine Farm in einem Video zeigte.

München - Nicht nur in Deutschland war es in der Woche zum vierten Advent extrem kalt. In den nördlichen US-Bundesstaaten tobte vergangene Woche ein schwerer Schneesturm. Ein Blizzard wehte mit Windgeschwindigkeiten von fast 100 km/h wie etwa in South Dakota übers Land. Bilder und Video in den sozialen Netzwerken zeigen verschneite Straßen und Schneeverwehungen. Ein Video fällt dabei besonders auf. Aus einem Traktor raus filmt ein Farmer seine völlig verschneiten Tiere. Die Bilder erinnern an apokalyptische Szenen.

Schneesturm schneit Tiere ein: Zentimeter hoher Schnee auf Kühen

Eine Farm aus South Dakota teilte in einem Video auf Facebook das Ausmaß des Blizzards. Die gefilmten Tiere auf der Weide sehen schon fast eingeschneit aus. Eine Kuh läuft direkt vor die Linse. Dabei sieht man, dass auf ihren Hörnern Zentimeter hoher Schnee liegt. Auch an ihrem Körper scheint der Schnee regelrecht anzuheften. Dicke Schneeklumpen kleben am Gesicht und auch am restlichen Teil des Körpers. Im Hintergrund sieht man dabei deutlich, wie der Wind den Schnee umher peitscht.

Die Farm schrieb zu dem Video, dass zu dem Zeitpunkt circa 20 Zentimeter Schnee lagen. Trotz des Wetters soll es den Kühen gut gehen. Die Haut und die Haare der Tiere sorgen für eine gute Isolierung und schützen die Kühe, wie es auf der Facebook-Seite der Farm hieß.

Blizzard trifft USA: Schneeverwehungen sorgen für Straßensperren

Besonders hart traf es South und North Dakota, Montana und Nebraska, wie Fox Weather berichtete. Blizzards sind Schneestürme, die für starken Schneefall und für noch stärkere Sturmböen sowie niedrige Temperaturen sorgen. Aufgrund von Schneeverwehungen waren in South Dakota Hunderte von Kilometern Autobahn gesperrt. Auch in North Dakota waren fast alle Autobahnen gesperrt. Etwa 140.00 Kunden blieben laut der Washington Post am vergangenen Donnerstagmorgen (15. Dezember) ohne Strom. Grund hierfür waren starke Winde.

Der Blizzard war nicht das erste Winterspektakel in den USA. Bereits im November sorgten große Schneemassen für einen Notstand in New York. (vk)