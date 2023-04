Wetter in Deutschland: Experte kündigt drastischen Temperatursturz an – „Kaum noch Hoffnung“

Von: Felina Wellner

Teilen

Erste Tage mit sommerlichen Temperaturen haben Lust auf mehr gemacht. Ein Wetterexperte warnt: Im Mai könnten diese Hochphasen rar bleiben.

München – Um wenige Grad hat Deutschland den ersten Sommertag des Jahres verpasst. Die Höchsttemperaturen am vergangenen Wochenende haben sich beim Wetter in Deutschland in Nienburg und Jena nur knapp unterhalb der sommerlichen 25 Grad-Schwelle bewegt, so Meteorologe Dominik Jung gegenüber wetter.net. Der Sommeranflug hat die Vorfreude auf regelmäßiges Grillen im Park und erste Schwimmeinheiten in Badeseen geweckt. Doch laut aktuellen Prognosen können diese Sehnsüchte im Mai wohl vorerst nicht gestillt werden.

Wetter in Deutschland: Frühlingsbegrüßung oder Regentanz im Mai?

Endlich Frühling? Fehlanzeige. Aktuell sorgt polare Meeresluft für wechselhaftes Wetter in Deutschland. Doch wer versucht, die Unbeständigkeit auf das „typische April-Wetter“ zu schieben, der sollte sich vorsichtig an aktuelle Mai-Prognosen herantasten. „Nach einem wechselhaften und extrem zu nassen März fällt der April nun ebenfalls recht nass und auch kühl aus. Für den Mai machen die Wettermodelle kaum noch Hoffnung auf stabiles Frühlingswetter“, so Jung.

Unbeständiges Mai-Wetter erwartet: Das Regencape bleibt eine ratsame Begleitung. © Imago/Michael Gstettenbauer

Häufige Niederschläge, gebietsweise auch kräftiger Regen und Gewitter sorgen wohl auch im nächsten Monat beim Wetter in Deutschland für einen ungemütlichen Frühling. Schon die 20 Grad zu knacken, wird an einigen Tagen im Mai vielerorts nicht gelingen. Laut wetter.de wird es ab Samstag zwar etwas sonniger, „die Temperaturen kommen trotzdem kaum von der Stelle.“ Wetter.de und der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den April-Mai-Wechsel folgendes Wetter:

Freitag, 28. April: Stark bewölkt und vielerorts regnerisch, im Süden teilweise kräftige Gewitter, 10 bis 19 Grad

Stark bewölkt und vielerorts regnerisch, im Süden teilweise kräftige Gewitter, 10 bis 19 Grad Samstag, 29. April: Wechselnde Bewölkung, im Osten und am Alpenrand regnerisch, 11 bis 19 Grad

Wechselnde Bewölkung, im Osten und am Alpenrand regnerisch, 11 bis 19 Grad Sonntag, 30. April: Überwiegend sonnig und leicht bewölkt, am Alpenrand und im Nordwesten vereinzelt Schauer oder Gewitter, 16 bis 23 Grad

Überwiegend sonnig und leicht bewölkt, am Alpenrand und im Nordwesten vereinzelt Schauer oder Gewitter, 16 bis 23 Grad Montag, 01. Mai: Im Osten heiter, im Westen bewölkt und vereinzelt Regen oder Schauer, 15 bis 22 Grad

Im Osten heiter, im Westen bewölkt und vereinzelt Regen oder Schauer, 15 bis 22 Grad Dienstag, 02. Mai: Bewölkt, vereinzelt Schauer, 12 bis 18 Grad

Wechselhaft als Wetter-Motto: Auch im Mai müssen wir uns auf kühle Temperaturen einstellen

Prognosen deuten auch über die erste Mai-Woche hinaus auf Unbeständigkeit. Laut wetter.de gilt es, sich insbesondere im Osten auf regnerisches Wetter einzustellen. Erst in der zweiten Monatshälfte werden Temperaturen von über 20 Grad wahrscheinlicher, heißt es weiter. „Theoretisch ist alles möglich – von warmer Mittelmeerluft bis zur kalten Polarluft“, bestätigt auch wetter.com-Meterolge Bernd Madlener. (Felina Wellner)