Rätselhafter Tod einer Seniorin (†84): Wusste Pflegerin seit Tagen Bescheid und schwieg?

Schrecklicher Fund in Kürnbach nahe Bruchsal: Eine 84-Jährige wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Todesursache stellt die Ermittler vor ein Rätsel.

Kürnbach - In der kleinen Gemeinde nahe Bruchsal ermitteln Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Kriminalkommissariat Bruchsal wegen dem rätselhaften Tod einer 84-jährigen Frau.

Tote 84-Jährige in Kürnbach: Pizzabote fällt kranke Pflegerin auf

Wie HEIDELBERG24* berichtet, fällt zunächst einem aufmerksamen Pizzaboten eine 54-jährige Frau auf. Bei der Lieferung bemerkt er ihren schlechten Allgemeinzustand. Da der Bote dies seltsam findet, informiert er den Vermieter. Wie sich herausstellt, ist die 54-Jährige die Pflegerin der 84-Jährigen.

Polizei findet 84-Jährige tot im Bett: Pflegerin muss in Krankenhaus

Der Vermieter klopft an der Wohnungstür der 84-Jährigen. Da aber niemand aufmacht, ruft er die Polizei. Diese muss die Verstärkung der Feuerwehr anfordern, um die Tür zu öffnen.

Die Beamten des Polizeireviers Bretten finden die 84-jährige Seniorin tot im Bett liegen. Vermutlich ist sie bereits vor Tagen gestorben. Darüber hinaus kann die 54 Jahre alte Pflegerin angetroffen werden. Die Frau befindet sich allerdings in bedenklichem Gesundheitszustand und kommt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

84-Jährige stirbt in Kürnbach: Polizei will rätselhaften Tod klären

Die Todesursache steht nicht fest. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod haben sich allerdings laut Polizei nicht ergeben.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Kriminalkommissariat Bruchsal führen die weiteren Todesermittlungen in dem rätselhaften Fall in Kürnbach. Insbesondere wird geprüft, inwiefern der Pflegerin Schuld am Tod der Seniorin haben könnte. Hierzu wird unter anderem eine Obduktion der verstorbenen Frau beantragt.

