Sorgt Wetter-Phänomen La Nina 2020 für Jahrhundertwinter? Meteorologe reagiert völlig verärgert

Wird die Prophezeiung wahr und Wetterphänomen La Niña beschert uns einen Winter, den wir nie wieder vergessen werden? Ein Meteorologe trifft jetzt eine deutliche Aussage.

Sorgt das Wetterphänomen La Niña tatsächlich für einen Jahrhundertwinter?

tatsächlich für einen Experten warnten bereits im Oktober vor klirrender Kälte und flächendeckendem Schnee.

Ein Meteorologe hält das alles für Humbug und erteilt selbst eine Prognose.

München - Um das Wetterphänomen La Niña kursieren seit Monaten die abenteuerlichsten Spekulationen. Einige Meteorologen prognostizierten das durch La Niña ein wahrlicher Jahrhundertwinter ins Land zieht. Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass das Klimaphänomen das Wetter im Winter derart beeinflusst?

Wetterphänomen La Niña: Schneeweiße Weihnachten und Jahrhundertwinter in Deutschland möglich?

Bereits im Oktober machten Spekulationen über einen möglichen Jahrhundertwinter und schneeweiße Weihnachten die Runde. Schuld daran soll La Niña sein. Seinen Ursprung hat das Wetterphänomen La Niña (spanisch für „Mädchen“) im tropischen Pazifik. Während sich dort die oberen Wasserschichten des Westpazifiks erwärmen, kühlt das Meer vor Südamerika ab. Weil La Niña aber hauptsächlich für kühlere Temperaturen rund um den Äquator sorgt, hat das durch den Einfluss auf die Passatwinde und den kalten Antarktis-Strom auch indirekte Folgen für das Wetter in Deutschland.

How does La Niña impact weather across the United States and the globe? It first starts with changing the Walker Circulation, the way the atmosphere flows across the tropics. https://t.co/2r2qMCR5O3 pic.twitter.com/aweq9rB7l8 — NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) October 15, 2020

Laut „wetter.net“ trat das Phänomen zuletzt im Jahr 2010 auf und bescherte uns in Deutschland weitreichend weiße Weihnachten. Doch wird das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein? Immerhin hat sich bisher weder der Dauerfrost eingestellt, noch hat sich eine weiße Schneedecke gebildet, die länger als zwei Tage infolge liegen blieb. Zumindest nicht in niederen Regionen.

Wetterphänomen La Niña: Meteorologe findet klare Worte - „Es ist wirklich ein Jammer“

Diplom-Meteorologe Dominik Jung hält von den Jahrhundertwinter-Spekulationen, die größtenteils durch den amerikanischen Wetterdienst NOAA ausgelöst wurden, relativ wenig. Alles Quatsch sagt er: „Es ist wirklich ein Jammer mit dem unseriösen und unwissenschaftlichen Gerede. Natürlich kann La Niña Einfluss auf den Winter haben, aber es ist nur einer von ganz vielen Faktoren, die eine Rolle spielen“, erzählte er „wetter.net“.

Für ihn der größte Unsinn: Die Prophezeiung weißer Weihnachten! „Darüber kann man heute noch überhaupt keine Aussage treffen.“ Von einer Einwinterung sei Deutschland laut Jung noch weit entfernt: „Weder viel Schnee noch Frost konnten sich bisher etablieren.“

Gegenteilige Situation in den Alpen und Italien: Dort herrscht massiver Unwetter-Alarm

Während sich der Schnee den weitesten Teilen Deutschlands bedeckt hält, kommt es in den Alpen zu Unmengen an Schneemassen. Es herrscht Lawinengefahr und einige Orte sind komplett von der Außenwelt abgeschottet. Die Unwetter-Lage bleibt verheerend - erstmal. „Am Dienstag und am Mittwoch bringt das nächste Italien-Tief in Oberkärnten und in Osttirol wieder verbreitet Schneefall bis in die Täler. Dabei kommen nochmals um die 50 Zentimeter Neuschnee dazu, vereinzelt auch um die 100, zum Beispiel im Lesachtal“, wird Gerhard Hohenwarter von der ZAMG vom österreichischen Wetterportal wetter.at zitiert.

Wie dramatisch die Lage ist, sah man auch am Wochenende im österreichischen Lesachtal. Dort wurde mit 190 Litern in 24 Stunden ein neuer Niederschlagsrekord aufgestellt. Die Gemeinde in Kärnten war ohne Strom, wurde von der Außenwelt abgeschieden.

Auch die niedrigeren Regionen, etwa Venedig, haben mit Unwettern ringen. Starke Regenfälle haben in der italienischen Stadt den Wasserpegel steigen lassen und Teile der Stadt überschwemmt. Das Hochwasser stieg am Dienstagnachmittag auf einen Pegel von 1,37 Metern über dem Meeresspiegel und drang auf dem zentralen Markusplatz sogar in den Markusdom ein.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/APA | Expa/Jfk