Bahnbrechende Entdeckungen? US-Labor forscht mit Atomen, die es auf der Welt nicht gibt

Von: Lukas Einkammerer

Die Welt der Chemie steckt voller Geheimnisse. Ein neues Labor in den Vereinigten Staaten will diesen nun auf den Grund gehen. © IMAGO/YAY Images

Eine neue Forschungseinrichtung in den USA will tiefer in die Welt der Atome eintauchen als je zuvor - was zu bahnbrechenden Entdeckungen führen könnte.

Lansing (USA) – Das Universum steckt voller Geheimnisse. Zwar hat die Forschung viele dieser Rätsel bereits lösen können, dennoch scheinen sich für jede hart erarbeitete Antwort etliche neue Fragen aufzutun. Vor allem auf der Ebene der chemischen Elemente gibt es noch einiges, was auch die schlauesten Köpfe der Welt nicht so ganz verstehen.

Wer an den Chemieunterricht in der Schule zurück denkt, erinnert sich bestimmt noch an die Periodentabelle, auf der Elemente wie Sauerstoff und Stickstoff aufgeführt sind. Diese gelten mitunter als die wichtigsten Bausteine unserer Welt und machen das Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst möglich. Die Ursprünge und Verhaltensweisen dieser Elemente genauer zu verstehen ist ein Traum vieler Wissenschaftler – und wird für ein Team aus den USA schon bald Realität.

US-Labor stellt neue Atome her: Revolutionäre Forschung mit Isotopen

In der Atomlehre sind ein paar Begriffe besonders wichtig. Jedes Atom besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen - kleine aber wichtige Puzzleteile, die konkrete Aussagen zum Aufbau eines Atoms machen. So legt die Protonenanzahl fest, um welches Element es sich handelt und die Zahl der Neutronen lässt darauf schließen, ob das Atom ein sogenanntes Isotop ist – ein Atom eines Elements mit einer anderen Grundstruktur.

Die Anfang Mai gegründete Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) der Michigan State University spezialisiert sich auf die Arbeit mit solchen Isotopen und will die Ursprünge der verschiedenen Elemente damit besser verstehen. Das Ziel der Einrichtung sei es, einen möglichst breiten Zugang in die komplexe Welt der Isotope zu schaffen, so der Leiter der FRIB, Bradley Sherrill, gegenüber The Guardian. Die Erforschung seltener Isotope, die auf der Erde so eigentlich nicht existieren und normalerweise nach wenigen Sekunden zerfallen, dürfte damit viele Fragen um nukleare Strukturen sowie die Entstehung des Universums beantworten.

US-Labor stellt neue Atome her: Isotop-Forschung wichtig für Medizin

Die Entdeckungen der FRIB-Wissenschaftler dürften sich nicht nur für die Astronomie, sondern auch für die Medizin als besonders wertvoll erweisen. Da Isotope heutzutage in vielen Strahlentherapien verwendet werden, könnte die Einführung neuartiger Isotope viele dieser Prozesse um einiges effektiver machen – und die moderne Medizin damit in eine aufregende neue Richtung lenken.

Zu verstehen, woher das Leben kommt und welche Kräfte das Universum geprägt haben, zählt zu den treibenden Aufgaben der Wissenschaft. Der Start des James-Webb-Teleskops letzten Winter sowie die Eröffnung der FRIB unterstreichen vor allem eines: Wir kommen den großen Antworten immer näher. (le)