7 Länder, in denen sich Touristen komplett daneben benehmen

Von: Felicitas Breschendorf

An manchen Orten vermüllen Touristen die Strände. An anderen stören sie heimische Tiere oder klettern auf heilige Pyramiden.

Die indonesische Urlaubsinsel Bali gehört nicht nur zu den Reisezielen, in denen es das ganze Jahr über warm ist. Das Land hat zuletzt wochenlang Schlagzeilen gemacht – wegen ungenierten Touristen. Einige werden gar ausgewiesen, nachdem sie nackt auf dem heiligen Vulkan Agung oder an anderen sakralen Orten posiert haben.



Auch sind die vielen Besucher, die mit gemieteten Motorrollern alle Verkehrsregeln missachten, den Behörden ein Dorn im Auge. Der Provinzgouverneur reagiert mit harten Maßnahmen, will Klettertouren auf die heiligen Berge und den Verleih von Motorrädern stark reglementieren. Auch andernorts geben Touristen oft kein gutes Bild ab.



Ein Überblick über weltweite Fehltritte:

1. Neuseeland

Eine britische Großfamilie erregt 2019 durch ihr unverschämtes Benehmen so viel Aufsehen, dass die Geschichte mittlerweile als Musical-Satire im Theater zu sehen ist: „The Unruly Tourists“ (etwa: Die ungezogenen Touristen) heißt das Bühnenstück – nach dem Spitznamen, unter dem die dreiste Familie berühmt wurde.



Die Gruppe vermüllte damals nicht nur Strände und stahl in Tankstellen, sondern weigert sich auch, in Restaurants zu bezahlen und pöbelte jeden an, der ihr Verhalten kritisierte. Einheimische filmten die respektlosen Aktionen und stellten die Videos online. Tausende Neuseeländer forderten per Petition die Ausweisung der „Touristen aus der Hölle“. Die erhalten daraufhin einen Abschiebe-Bescheid.

2. Australien

In Down Under unterschätzen Reisende gern die Gefahren, die von der einzigartigen Tierwelt ausgehen – und missachten dabei alle Sicherheitsregeln: Im Juli 2022 ignoriert eine Reisegruppe im berühmten Kakadu National Park alle Warnschilder, die auf Krokodile in den Flüssen hinweisen.

Ein Video, das später viral ging (Ausschnitte siehe oben), zeigt Erwachsene und Kinder direkt am Wasser, in dem mehrere Krokodile lauern. Es geht glimpflich aus – aber tödliche Zwischenfälle sind keine Seltenheit. Erst im Mai 2023 wird ein Angler in Queensland von einem der gefährlichen Reptilien gefressen.

3. Nepal

Der Mount Everest lockt Bergsteiger aus aller Welt – und die rücken mit jeder Menge Ausrüstung an. Das Resultat: Der 8848 Meter hohe Himalaya-Koloss gilt mittlerweile als „höchstgelegene Müllhalde der Welt“. Speziell im Basislager türmen sich zurückgelassene Zelte, Kleidung, Gaskocher, Verpackungen und Sauerstoffflaschen.

Eine Ansammlung von Müll auf dem Mount Everest. © Imago / Wirestock

Inzwischen verlangen Expeditionsfirmen von Kunden ein Müllpfand von 4000 Dollar (rund 3700 Euro). Wenn diese dabei erwischt werden, wie sie Unrat auf dem Berg zurücklassen, wird das Geld einbehalten. Seit einigen Jahren hilft die nepalesische Armee dabei, die Abfälle einzusammeln. Allein in der diesjährigen Frühlingssaison seien 13.621 Kilo zusammengekommen, heißt es aus dem Tourismusministerium.

4. Ägypten

Dem Land sind seine Pyramiden heilig. Einen der schwersten Fehltritte leistet sich 2018 ein dänischer Fotograf, der mit seiner Partnerin nachts auf die berühmte Cheopspyramide klettert, was an sich schon strengstens verboten ist. Dann aber fotografiert und filmt er sich dort beim – zumindest angedeuteten – Sex.



Die Behörden sind entsetzt und sprechen von „einem Verstoß gegen die öffentliche Moral“. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein. Schon 2016 wird ein deutscher Tourist mit einer lebenslangen Einreisesperre belegt, weil er verbotenerweise auf eine Pyramide geklettert war.

5. USA

Parkhüter in dem für seine Geysire, Grizzlybären und Bisonherden berühmten Yellowstone-Nationalpark mahnen Urlauber an, von Wildtieren Abstand zu halten. Dennoch verursacht ein Tourist aus Hawaii im Mai den Tod eines Bison-Kälbchens. Er hatte das Neugeborene an einem Fluss aufgelesen und dabei angefasst. Das Tier wurde von seiner Herde verstoßen und musste eingeschläfert werden.



Die Parkverwaltung brummte dem Mann eine Strafe von über 1000 Dollar (910 Euro) auf. Für solch ignorante Besucher gibt es in der Region bereits eine Wortschöpfung: „Tourons“ (aus „Touristen“ und „Morons/Idioten“). Auf der Instagram-Seite „Tourons of Yellowstone“ sind Hunderte Fotos und Videos zu sehen, in denen Urlauber-Fehlverhalten bloßgestellt wird.

6. Malaysia

In der Hauptstadt Kuala Lumpur wird derzeit das zweithöchste Gebäude der Welt gebaut: Der 678,9 Meter hohe Wolkenkratzer Merdeka 118. Vor der offiziellen Eröffnung, die für Ende des Jahres geplant ist, gilt für Unbefugte: Betreten strengstens verboten. Dennoch schleicht sich ein Touristenpaar aus Russland Ende 2022 in den Turm und klettert auf die Spitze. Fotos der beiden in luftiger Höhe gehen viral – sehr zum Ärger der Behörden.

7. Spanien

Auf der Urlaubsinsel Mallorca sorgen Sauf-Exzesse und rüpelhaftes Benehmen regelmäßig für Negativschlagzeilen. Die Deutschen konzentrieren sich dabei auf den Ballermann, die Briten auf Magaluf. Nackte Bierbäuche oder weiße Tennissocken in Plastik-Latschen werden noch achselzuckend hingenommen. Klagen gibt es hingegen über Betrunkene, die grölend herumtorkeln, in Ecken urinieren, sich übergeben oder ihre Notdurft öffentlich erledigen.

Urlauber am Ballermann. © IMAGO / imagebroker

Furore machte vergangenes Jahr eine junge Anwohnerin der Schinkenstraße, die sich mit einer Crowdfunding-Aktion auch an die Touristen wendete, um die Schallisolierung ihres Zuhauses zu verbessern. Sie finde in ihrer Wohnung keine einzige Ecke, in der Ruhe herrsche, klagte sie.

(Mit Material der dpa)