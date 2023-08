Hochwasser-Katastrophe in Russland: Heftige Regenfälle und Dammbruch - Lage immer angespannter

Von: Robin Dittrich

Nach schweren Regenfällen in Russland fuhren Helfer in Rettungsbooten umher, um Anwohner zu retten. © SNA/Imago

Nach einem Dammbruch in Russland mussten gleich mehrere Orte evakuiert werden. Heftige Regenfälle sorgten dafür, dass ein Damm nicht standhalten konnte.

Ussurijsk – In mehreren Ländern Europas kommt es aktuell immer wieder zu heftigen Unwettern mit Starkregen. Neben Österreich, Slowenien und Kroatien hat es jetzt auch Russland getroffen, mehrere Orte stehen dort unter Wasser.

Heftige Regenfälle sorgen für Dammbruch in Russland

Nach schweren Hochwassern und einem dadurch ausgelösten Dammbruch im äußersten Osten Russlands, mussten mehrere Orte evakuiert werden. Wie Oleg Mitrofanow, Bürgermeister der Stadt Spassk-Dalni, auf Telegram schrieb, ist die Lage „angespannt.“ Das liegt vor allem daran, dass der Wasserstand schnell ansteigen soll. Neben Spassk-Dalni sind noch weitere Orte in der Region Primorje vom Hochwasser betroffen.

Videos in den sozialen Medien zeigen die Ausmaße der starken Regenfälle. Unter anderem ist zu sehen, wie Wassermassen durch die Straßen strömen, Anwohner wurden teilweise mit Schlauchbooten gerettet. In der weiter südwestlich gelegenen Stadt Ussurujsk hatte es zuvor heftig geregnet, den Behörden zufolge fielen 133 Millimeter Niederschlag vom Himmel. In der Region Russlands ist das sonst die Menge eines Monats.

Pegel zweier Flüsse in Russland stiegen um mehr als 400 Meter an

Ein eigens zum Aufhalten von Hochwasser errichteter Damm brach als Folge der starken Regenfälle. Grund für den Starkregen war der Taifun „Khanun“, der zuvor bereits in Japan tobte. In Russland stiegen die Pegel der Flüsse Rasdolnaja und Rakowka stiegen um 300 und mehr als 400 Meter an. In neun Orten der Region Primorje wurde in der Folge der Notstand ausgerufen.

Obwohl die Straßen vielerorts überflutet sind, fahren dort noch immer Autos, wie in einigen Telegram-Videos zu erkennen ist. Über mögliche Verletzte oder Tote ist bisher noch nichts bekannt, ebenso nicht, wie viele Menschen bereits in Sicherheit gebracht wurden. (rd mit dpa)