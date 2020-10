Protest-Aktion von Landwirten: Blockaden vor Supermärkten - „Verlogenheit der Gesellschaft“

Landwirte aus ganz Deutschland formierten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer bundesweiten Protest-Aktion und blockierten Supermärkte.

Esslingen - Die Agrarwirtschaft in Deutschland steckt nicht erst seit der Corona-Pandemie in einer Krise. Schon lange protestieren Bauern gegen die Zustände in der Landwirtschaft. Ihr Vorwurf: Preisdumping durch die großen Supermarktketten wie Lidl, Aldi und Co. sowie die fehlende Verbraucherbereitschaft, mehr Geld für regionale und nachhaltige Produkte zu bezahlen.

Wie BW24* berichtet, blockierten Landwirte in der Nacht von Sonntag auf Montag bundesweit Supermärkte und demonstrierten gegen die „Verlogenheit der Gesellschaft".

