Geköpfte Schlange: Verstörender Fund in einer Rewe-Tasche

Bauhof-Mitarbeiter haben in Hessen einen verstörenden Fund in einer Rewe-Tüte gemacht.

Langenselbold - Eine tote Schlange erregt, wie op-online.de* berichtet, in und um Langenselbold in Südhessen gerade die Gemüter. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entdeckten am Donnerstagnachmittag (28. März) auf dem Verbindungsweg zwischen der Landesstraße 3009 und dem Bruderdiebacher Hof eine Tasche, in der sich eine leblose Schlange befand. Sofort wurde die Polizei alarmiert.

In der rot-weißen Rewe-Einkaufstasche befand sich eine etwa 2,50 Meter lange regungslose Schlange, bei der es sich wohl um eine sogenannte Abgottschlange (Boa Constrictor genannt) handeln dürfte. Dem Tier wurde der Kopf abgetrennt. Womöglich wollte jemand auf grausame Art und Weise sein Haustier loswerden.

Die Polizei vermutet, dass das Tier erst kurz vor der Entdeckung um 14.50 Uhr getötet wurde. Die genauen Umstände, woran die Schlange gestorben ist, muss nun das Veterinäramt untersuchen. Da der Fundort in unmittelbar Nähe zur Landesstraße liegt, war der Täter vermutlich mit einem Auto unterwegs.

Die Polizei bittet nun unter der Rufnummer 06181/100-123 um Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem möglichen Tierbesitzer. (dr)

