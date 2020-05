Mit Laser Kampfhubschrauber-Piloten geblendet  - Täter gefasst

Pfingsten-Wetter: „Spielverderber-Tief“ könnte Feiertage vermiesen - danach könnte Schafskälte zuschlagen

Das Wetter in Deutschland an Pfingsten ist dieses Jahr etwas besonders. Entweder Top oder Flop - dieses lange Wochenende hat es in sich. Doch ab Pfingstmontag wendet …