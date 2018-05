Laster schiebt Auto durch Gebäudewand - Mitarbeiter im Glück

Glück im Unglück hatte ein Mitarbeiter im nordrhein-westfälischem Unna, als ein Auto von einem Lastwagen durch die Gebäudewand seines Arbeitsplatzes geschoben wurde.

Unna - Der Mitarbeiter hatte zum Glück kurz vorher seinen Arbeitsplatz verlassen: Ein Auto ist in Unna bei Dortmund mit großer Wucht durch die Außenwand eines Betriebes in die Gewerberäume geschoben worden, direkt in den Arbeitsplatz des Mannes, teilte die Polizei mit. Das war das glimpfliche Ende einer Unfallkette am Montag, an deren Anfang ein führerloser Kühllastwagen stand.

Lesen Sie auch: Schwerverletzter Fahrer verschwindet nach Unfall - im Auto war er nicht alleine

Den Laster hatte ein Fahrer auf der anderen Straßenseite abgestellt und nach ersten Erkenntnissen der Ermittler augenscheinlich vergessen, die Feststellbremse zu betätigen, so dass das schwere Fahrzeug losrollen konnte. Der Lkw prallte auf das Auto und schob es in das Gebäude. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

dpa