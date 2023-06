Kampf gegen Krebs: Neuer Bluttest soll schnellere Diagnosen ermöglichen

Von: Nina Brugger

Möglicherweise ein Lebensretter: Über 50 verschiedene Krebsarten soll ein neuer Bluttest erkennen können. So kann Krebs bereits im frühen Stadium identifiziert werden.

Frankfurt – Je früher eine Krebserkrankung festgestellt wird, desto besser auch die Behandlung. Doch Vorsorgeuntersuchungen sind oft aufwendig und unangenehm. Und auch hier werden nicht immer alle Krebsbefunde erkannt. Aber das ändert sich jetzt vielleicht: Ein Bluttest macht Hoffnung auf eine einfachere Diagnosestellung und Früherkennung.

Über fünfzig Krebsarten soll der Galleri-Test der Firma Grail Inc. erkennen können. Das ging aus der Symplify-Studie der Oxford Universität hervor, die im Rahmen der Jahrestagung der American Society of Oncology in Chicago präsentiert wurde. Der Test soll winzige Fragmente von Tumor-DNA im Blut zeigen können und befindet sich aktuell noch in der Entwicklung.

Über 50 verschiedene Krebsarten sollen durch den Bluttest identifizierbar sein © Westend61/Imago

Krebsdiagnose: Bluttest stellt sich unter Beweis

An der Symplify-Studie nahmen 5.461 Personen in England und Wales teil. Sie alle waren mit einem Verdacht auf Krebs ins Krankenhaus überwiesen worden. Der Test konnte zwei Drittel der Krebserkrankungen innerhalb der Studie feststellen. Dabei zeigte er nicht nur, ob eine Erkrankung vorliegt, sondern konnte bei 85 Prozent der positiv getesteten Fälle auch zeigen, wo sich der Krebsherd befindet.

Besonders bei älteren Patientinnen oder Patienten, die unter einer fortgeschrittener Erkrankung leiden, war der Test präzise. Krebserkrankungen, die mit Symptomen eines Tumors im oberen Gastrointestinaltrakt einhergehen, konnten am besten erkannt oder ausgeschlossen werden.

Bluttest als neue Chance in der Krebs-Erkennung

Zwar sind zur Zulassung noch weitere Untersuchungen notwendig, doch zukünftig könnte der Bluttest die Chance bieten, eine Diagnosestellung zu erleichtern und zu beschleunigen. Wer unter Symptomen leidet, könnte so schneller beruhigt werden, wenn kein Krebs vorliegt. „Dies könnte zu einer früheren Krebsdiagnose oder zu einer schnelleren Gewissheit für Menschen ohne Krebs führen“, so Dr. Richard Lee vom Institute of Cancer Research zu The Guardian.

Die Gesundheitsbehörde Großbritanniens NHS nimmt den Galleri-Test aktuell in weiteren Untersuchungen mit tausenden Menschen unter die Lupe. Dabei soll herausgefunden werden, ob der Test auch Krebsarten, die keine Symptome oder erst spät auftretende Symptome bewirken, erkennt. Diese Ergebnisse sollen laut ntv noch dieses Jahr veröffentlicht werden.