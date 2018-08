Lautstarkes Tête-à-Tête ruft Polizei auf den Plan

Mit einem lautstark vollzogenen Tête-à-Tête haben zwei Hausbewohner in Baden-Baden einen Polizeieinsatz heraufbeschworen.

Baden-Baden - Besorgte Nachbarn alarmierten am Donnerstagabend die Ordnungshüter wegen eines vermeintlichen Streits, wie die Polizei am Freitag in Offenburg mitteilte.

Beim Eintreffen der Polizisten stellte sich heraus, "dass mit großer Wahrscheinlichkeit kein echter Grund zur Sorge bestand", wie es im Polizeibericht hieß. Die vermeintlich Streitenden hätten "den Abend zwar laut, dafür aber in einvernehmlicher Zweisamkeit verbracht".

