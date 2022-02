Lawinenabgang in den Alpen: Vier Tote - Dramatische Suche nach einer weiteren Person läuft

Von: Felix Durach

Teilen

Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind mindestens vier Personen ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Urs Flueeler/dpa

Aufgrund der Wetterbedingungen kam es am Freitag gleich zu mehreren Lawinenabgängen in Tirol. Mindestens vier Menschen kamen dabei ums Leben.

Innsbruck - Im österreichischen Bundesland Tirol hat sich am Freitagvormittag ein Lawinenunglück mit mehreren Todesopfern ereignet. Im Gebiet der Gemeinde Spiss an der Grenze zwischen Österreich* und der Schweiz* löste sich nach Angaben der örtlichen Einsatzkräfte ein Schneebrett und sorgte für einen Lawinenabgang im Bereich der Flimspitze (2.929 m).

Lawine in Tirol abgegangen: Vier Personen tot geborgen - Bergrettung weiter im Einsatz

Gleich mehrere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Abgangs in dem Gebiet befanden, wurden von der abgehenden Lawine getroffen und unter den Schneemassen begraben. Nach Informationen der Polizei konnten bisher vier Personen nur noch tot aus der Lawine geborgen werden. Eine weitere Person wurde am Freitagnachmittag noch immer vermisst. Über Herkunft und Identität der Opfer konnte am Freitagnachmittag noch keine Aussagen gemacht werden. Die Rettungskräfte befinden sich nach Angaben der Polizei weiterhin im Einsatzgebiet.

Die Schneelage, sowie Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt, sorgten in Tirol gleich für mehrere Lawinenabgänge. 13 Schneebretter hätten sich alleine am Freitag gelöst. Für das Bundesland im Westen Österreichs galt am Freitag Lawinenwarnstufe drei (erhebliche Gefahr) von fünf möglichen Stufen.

Österreich: Lawine im Skigebiet - sechs Personen aus den Schneemassen gerettet

Auch im beliebten Skigebiet Sölden ging eine Lawine auf eine Skipiste ab und begrub mehrere Wintersportler unter sich. Die Rettungskräfte konnten nach Informationen der Krone Zeitung bisher sechs Personen lebend bergen. Ob sich noch weitere Personen in dem Gebiet aufgehalten haben, ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht klar. (fd/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA