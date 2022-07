Spektakuläres Video: Tourist filmt Lawine, dann bemerkt er die Gefahr - „Lieber Gott“

Von: Richard Strobl

Ein Tourist filmte einen Lawinenabgang und bemerkte offenbar nicht die Gefahr. Erst in letzter Sekunde ging er in Deckung. Sein Video geht aktuell um die Welt.

Bischkek - In den sozialen Netzwerken sorgt aktuell das Lawinen-Video eines britischen Touristen für Aufruhr. Der Mann hatte offenbar zufällig einen massiven Abgang mit seinem Handy gefilmt und erst viel zu spät die Gefahr für sein eigenes Leben erkannt. Die spektakulären Aufnahmen sorgen im Internet nun für Furore.

Spektakuläres Lawinen-Video: Tourist geht „großes Risiko“ ein

Nach eigenen Angaben war der Brite Harry Shimmin mit einer Reisegruppe aus Landsleuten und einem Amerikaner in Kirgisistan auf einer geführten Tour im Tian Shan Gebirge unterwegs. Auf Instagram berichtet Harry dann, dass er sich von der Gruppe distanzierte, um Fotos zu machen. Dann hörte er ein dumpfes Geräusch: Eis brach offenbar. Hier begann der Brite zu filmen.

In dem Clip sieht man eine massive Lawine vom Berg abgehen, die direkt auf den Filmenden zukommt. Doch anders als man vielleicht zunächst denken mag, zieht diese eben nicht an ihm vorüber und kommt vor Harry zum Stehen, sondern rauscht mit aller Kraft über den Touristen hinweg. Erst im letzten Moment duckt er sich weg - es sind die Worte: „Oh, du lieber Gott“, zu hören.

In seinem Posting erklärt der Brite, dass er die ganze Zeit gewusst, dass neben ihm ein Felsvorsprung sei, hinter dem er sich verstecken könne. Er habe ein „großes Risiko“ auf sich genommen, denn er hätte sich auch früher in Sicherheit bringen können, gibt Harry in dem Posting zu.

Tourist filmt Lawinen-Abgang: Reisegruppe froh am Leben zu sein

In seinem Versteck habe es sich angefühlt, wie in einem Schneesturm. Zu seinem Glück wurde er nur unter einer dünnen Schneedecke begraben - und blieb unverletzt. Auch in der Gruppe, mit der er unterwegs war - und die sich weiter weg von dem Lawinenabgang aufgehalten hatte, verletzte sich niemand allzu ernsthaft. Dennoch sei man sehr froh gewesen das ganze lebend überstanden zu haben, berichtet er weiter.

In einem weiteren Posting teilt Harry dann auch noch Bilder, die die Landschaft nach dem Lawinenabgang zeigt.

In den Alpen sorgen Lawinen jedes Jahr für zahlreiche Todesfälle. So auch im vergangenen Winter.