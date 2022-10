Lebendig begraben? Frau befreit sich offenbar selbst – dramatischer Fall beschäftigt US-Gericht

Eine Frau soll in einem Wald lebendig begraben worden sein.(Symbolbild)

Vorwürfe gegen Ehemann

Von Victoria Krumbeck schließen

Ein Scheidungsstreit endete fast in einer Tragödie. Ein Mann versuchte, seine Noch-Ehefrau umzubringen. Er begrub sie bei lebendigem Leibe, doch sie schaffte es zu entkommen.

München/Lacey - Was nach einem Horrorfilm passend zur Halloween-Zeit klingt, ereignete sich vor wenigen Tagen womöglich ganz real im US-Bundesstaat Washington: Eine Frau wurde angeblich von ihrem Ehemann lebendig im Wald begraben. Mit ihrer Smartwatch konnte sie einen Notruf absenden. Die Polizei konnte die Frau jedoch erst später finden – nachdem sie sich aus ihrem Grab selbst befreite.

Lebendig Begraben: Frau sendet Notruf mit Smartwatch und befreit sich selbst

Am Sonntagnachmittag (16. Oktober) erhielt die Polizei dem Bericht zufolge in der Stadt Lacey, etwa 95 Kilometer südwestlich von Seattle, einen Notruf einer schreienden Frau. Sie soll dabei „geknebelt“ geklungen haben. Außerdem hatten die Polizisten „Geräusche eines Kampfes“ gehört, wie foxnews.com berichtete. Der Sender beruft sich auf nun veröffentlichte Gerichtsdokumente. Laut Aussage der Frau wurde sie von ihrem Noch-Ehemann in einem Haus angegriffen. Offenbar eskalierte ein Streit über die laufende Scheidung und über Geld-Themen.

Den Gerichtsakten zufolge fesselte der Mann sie mit Klebeband. Einen Notruf konnte die Frau angeblich mit ihrer Apple-Watch senden, als ihr Noch-Ehemann sie im Schlafzimmer alleine ließ. Danach zerrte er sie in die Garage und zerschmetterte ihre Smartwatch mit einem Hammer. Als die Polizei an dem Haus ankam, war das Paar dem Bericht zufolge nicht mehr vor Ort. Ein Überwachungsvideo soll zeigen, wie der Ehemann mit seiner Frau in einem Van aus der Nachbarschaft raste.

In einem Wald angekommen, stach der Mann der Frau in die Brust und setzte sie unter Drogen. Schließlich platzierte er seine Noch-Ehefrau in die Erde und legten einen schweren Baum auf sie. Dann begrub er sie, wie die Frau der Polizei schilderte. Sie erzählte den Beamten, dass sie es schaffte, das Erdreich von ihrem Gesicht fernzuhalten. Dadurch konnte sie atmen. Das Opfer schaffte es, sich auch aus dem Klebeband zu befreien und aus dem Grab zu fliehen. Nachdem sie umhergeirrt war, fand sie schließlich ein Haus und konnte Hilfe holen.

Lebendig begraben: Ehemann festgenommen und vor Gericht

Die Polizei fand die Frau verzweifelt und panisch vor. An Armen, Beinen und am Kopf hatte sie Blutergüsse, wie den Gerichtsakten zu entnehmen ist. Außerdem waren ihre Kleidung und ihre Haare mit Schmutz bedeckt, wie auch nbcnews.com die Dokumente zitierte. Die Polizei konnte den Akten zufolge das beschriebene Grab finden.

Die Frau hatte zuvor eine Anordnung zum Schutz vor häuslicher Gewalt gegen den 53-jährigen Mann veranlasst. Ihr Noch-Ehemann muss sich nun wegen versuchten Mordes, Entführung und Körperverletzung vor dem Gericht verantworten. Am Dienstag wurde er in das Bezirksgefängnis gebracht. Bei einer Anhörung entschied der Richter, den Mann ohne eine Kaution festzuhalten. (vk)