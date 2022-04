Lebensmittelskandal: Ein Toter - Bericht zeigt erschreckende Ekel-Zustände

Von: Christina Denk

Drei Menschen erkrankten, einer starb: Ein Obst- und Gemüsebetrieb soll verunreinigte Gurken an ein Krankenhaus geliefert haben. Der Betrieb wurde zwei Jahre lang nicht kontrolliert.

Darmstadt - In Hessen hat eine Kontroll-Lücke zu einem Lebensmittelskandal geführt. Ein Obst- und Gemüsehandel, der geschnittene Gurkenscheiben auch an Krankenhäuser geliefert hatte, war zwei Jahre lang nicht überprüft worden. Die mangelnde Hygiene in dem Betrieb wurde so nicht entdeckt.

Im Zeitraum zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 sollen deshalb vier Menschen durch keimbelastete Lebensmittel an Listeriose erkrankt sein, einer von ihnen starb, berichtet die Welt am Sonntag. Mindestens zwei der Betroffenen haben sich wohl während eines Krankenhausaufenthalts infiziert. Mitte Februar waren die hessischen Behörden dann auf den aktuellen Lebensmittelskandal aufmerksam geworden. Gegen die Firma ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Lebensmittelskandal: Gutachten spricht von „stehenden Pfützen, Rattenkot und Schimmel“

Der Zeitung liegt ein Gutachten der hessischen Task-Force Lebensmittelsicherheit vor, die den Fall dokumentiert. Sie wirft dem Unternehmen, dessen Gurken auch im Krankenhaus-Salat landeten, Hygienemängel vor. Es ist von „stehenden Pfützen, Rattenkot und Schimmel in der Produktion“, sowie „fehlenden Reinigungsplänen und unzureichenden Eigenkontrollen“ die Rede.

Auch bauliche Mängel, wie fehlende Hygieneschleusen und unzureichende Wasserabflüsse, habe es gegeben, die bereits früher hätten auffallen müssen. Die Task-Force erklärt, „dass die Herstellung sicherer Lebensmittel im vorgefundenen Zustand nicht möglich war.“

Listeriose Die Listeriose ist prinzipiell eine lebensmittelbedingte Infektionskrankheit. Listerien werden neben einigen tierischen Produkten, wie immer wieder in Wurst oder auch Listerien in Käse, nicht selten auch auf pflanzlichen Lebensmitteln, zum Beispiel vorgeschnittenen Salaten, gefunden – sollte es zur Kontamination in der Herstellung gekommen sein, so das RKI. Durch Listerien verursachte Infektionen können verschiedene Krankheitsverläufe hervorrufen. So kann es zu mit Durchfall einhergehenden Magen-Darmentzündungen kommen. Bei schwerem Verlauf kann eine Septikämie auftreten, bei der verschiedene Organsystem betroffen sein können, unter anderem auch das zentrale Nervensystem, in Form einer Hirn- bzw. Hirnhautentzündung. Ohne rechtzeitige Therapie liegt die Sterblichkeitsrate bei 20 Prozent und höher, so der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor. Besonders gefährdet sind Schwangere, ältere und immunschwache Personen.

Untersuchungen der Behörden stellten genetische Übereinstimmungen der Keime aus der Produktion des Händlers und deren der Erkrankten fest. Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfragen offenbar nicht zu dem Skandal. Zur Lebensmittelsicherheit gibt es in Deutschland strenge Regelungen.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Listerien (Listeria monocytogenes) auf der Oberfläche einer dendritischen Zelle. © Manfred Rohde / dpa

Lebensmittelskandal: Zwei Jahre ohne Kontrolle - Kontrolleure anders eingesetzt

Mitverantwortlich an dem Skandal sind wohl fehlende Überprüfungen in den letzten zwei Jahren. Vorgesehen seien normalerweise ein bis zwei Prüfungen jährlich. Der Landkreis räumte in diesem Fall ein, den Betrieb nicht vorschriftsgemäß kontrolliert zu haben. Wie aus dem Bericht hervorgeht, konnten im Jahr 2021, in der Corona-Pandemie, nur rund 45 Prozent der vorgeschriebenen Kontrollen vom Veterinäramt in Groß-Gerau erfüllt werden.

Mehrere Lebensmittelkontrolleure und eine Amtstierärztin seien in der Pandemie teilweise für andere Aufgaben, etwa in der Kontaktnachverfolgung bei Corona-Fällen eingesetzt worden. Personelle Engpässe in Lebensmittelämtern galten bereits vor der Pandemie als Problem. Landrat Thomas Will (SPD) und Gesundheitsdezernent Walter Astheimer (Grüne) bedauerten auf Anfrage von Welt, dass es „zu einer Kontrolllücke kam, die Gesundheit und Leben von Menschen gefährden konnte“. Auch bei Ferrero gab es kürzlich einen Rückruf-Skandal – aufgrund von Salmonellen. (chd)