Lehrer lässt sich Abi-Prüfungen klauen - Schüler müssen nochmal ran

Es ist der Albtraum eines jeden Schülers. 33 französische Schüler haben eine Abiturklausur wiederholen müssen, weil ihre Prüfungsunterlagen gestohlen wurden.

Paris- Die vor gut eineinhalb Wochen geschriebenen Klausuren seien aus dem Auto eines Prüfers entwendet worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Schulbehörde in Orléans. Die betroffenen Schüler in den Städten Chartres und Luisant, etwa 80 Kilometer Luftlinie südwestlich von Paris, mussten die Prüfung in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften deshalb am Montag erneut ablegen - mit neuen Aufgaben, die aber ähnlich schwierig sein sollten.

Für die Abiturienten handelte es sich um die wichtigste Prüfung, weil sie einen Schwerpunkt in diesem Fachgebiet haben. In Frankreich gibt es ein Zentralabitur, normalerweise sind die Prüfungen in einem bestimmten Fach daher für alle Schüler im ganzen Land identisch. Die Polizei sucht weiterhin nach den gestohlenen Klausuren.

