Schauspieler Julian Sands seit Monaten vermisst – Wanderer entdecken Leiche in Wildnis

Von: Marcus Giebel

Julian Sands wird seit Januar vermisst. Nun finden Wanderer in der Gegend, in die er sich damals aufgemacht haben soll, eine Leiche. Ist es der Schauspieler?

San Bernardino – Ein Leichenfund in den kalifornischen Bergen schreckt Hollywood auf. Denn in der Gegend, in der Wanderer am Samstag (24. Juni) auf die menschlichen Überreste stießen, soll sich der Schauspieler Julian Sands aufgehalten haben, als er von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde. Bereits am 13. Januar war der 65-jährige Brite zu einem Ausflug in die San Gabriel Mountains aufgebrochen, seither fehlt jedes Lebenszeichen.

Nun teilte das San Bernardino County Sheriff Department mit, dass am Samstag (24. Juni) gegen 10 Uhr zivile Wanderer einer Sheriff-Station meldeten, sie hätten nahe des mehr als 3000 Meter hohen Mount Baldy – auch bekannt als Mount San Antonio – im Los Angeles County Überreste eines Menschen entdeckt. Einsatzkräfte seien zum Fundort geschickt und die Leiche zur Identifizierung an die Gerichtsmedizin übergeben worden. Mit Ergebnissen sei im Laufe der Woche zu rechnen, diese werden dann per Pressemitteilung veröffentlicht. Weitere Infos gebe es vorerst nicht.

Wird seit dem 13. Januar vermisst: Julian Sands spielte in diversen Filmen und Serien. © Robyn Beck/AFP/Archivbild

Julian Sands vermisst: Familie dankt Helfern und will Schauspieler „in unseren Herzen behalten“

In den vergangenen Monaten waren mehrere großangelegte Suchaktionen für den dreifachen Vater angelaufen, der seit 1990 in zweiter Ehe mit der Journalistin Evgenia Citkowitz – der Mutter seiner beiden Töchter – verheiratet ist. Erst am vergangenen Mittwoch (21. Juni) hatte der San Bernardino County Sheriff via Twitter mitgeteilt, dass der Fall nach einer weiteren ergebnislosen Suche, an der laut der britischen Zeitung Daily Mail mehr als 80 Personen teilgenommen hatten, nicht zu den Akten gelegt wurde.

In einem gleichzeitig veröffentlichten Statement der Familie zeigte sich diese gegenüber den Unterstützern „zutiefst dankbar“, da diese „pausenlos versucht haben, Julian zu finden“. Die Zeilen klingen so, als hätten sie zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Schlimmsten gerechnet: „Wir werden Julian in unseren Herzen behalten und ihn als wunderbaren Vater, Ehemann, Entdecker, Natur- und Kunstliebhaber und als originellen und teamorientierten Künstler in Erinnerung behalten.“

Sands lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hollywood und nutzte die umgebende Natur in Südkalifornien immer wieder für Ausflüge. Im Januar hatte das Sheriff-Büro allerdings wegen gefährlicher Wetterbedingungen mit Eis und Schnee vor Wanderungen in der Gegend gewarnt.

Julian Sands nach Wanderung zum Mount Baldy verschwunden: Einer der tödlichsten Berge der USA

Die Los Angeles Times zitierte in einem kurz nach Sands‘ Verschwinden erschienenen Artikel eine Aussage des Schauspielers aus der englischen Zeitung Independent, wonach er sich am glücklichsten fühle, wenn er sich „an einem herrlich kalten Morgen nahe einem Berggipfel“ aufhalte. Zugleich wird in dem Bericht darauf verwiesen, welche besondere Gefahr von Mount Baldy ausgehe: Zwar sei es ein wirklich gefährlicher Berg, jedoch per Fahrzeug von Los Angeles aus schnell zu erreichen.

Kalifornischer Riese mit großer Anziehungskraft: Der Mount Baldy erhebt sich nahe Los Angeles. © IMAGO / agefotostock

Seine Besteigung sei über weite Strecken des Jahres anstrengend, aber ohne spezielle Ausrüstung einfach zu bewältigen. Das Problem: Auch im Winter, wenn der Berg von Schnee bedeckt ist, scheint er ebenso einladend wie die kalifornischen Strände. Seit 2020 hätte eine dreistellige Zahl an Suchen nach vermissten Wanderern stattgefunden, sechs Todesopfer seien bestätigt, wird das San Bernardino County Sheriff Department zitiert. Von erfahrenen Bergsteigern werde der Mount Baldy zu den tödlichsten Bergen der USA gezählt – hinter dem Mount Washington in New Hampshire und Mount Rainier in Seattle, die ebenso von größeren Städten aus erreichbar sind.

Sands wurde als Darsteller in mehreren Dutzend Filmen und in zahllosen Serien einem Millionenpublikum bekannt. In „Zimmer mit Aussicht“ spielte er den Liebhaber von Helena Bonham Carter, später war der Blondschopf in „Leaving Las Vegas“, „The Million Dollar Hotel“, oder „Ocean’s 13“ zu sehen. Größere Serienrollen übernahm Sands in „Stephen Kings Haus der Verdammnis“ oder „24“ um den populären Terroristen-Jäger Jack Bauer alias Kiefer Sutherland. Erst in diesem Jahr erschien das Filmdrama „Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben“ des deutschen Regisseurs Robert Schwentke mit ihm in einer Nebenrolle. (mg)