Dank Google Street View: Leiche von vermisster 83-jähriger Belgierin gefunden

Von: Martina Lippl

Auf einer Aufnahme von Google Street View ist Paulette Landrieux zu sehen. © Screenshot Google Street View

Von Paulette (83) fehlte seit November 2020 jede Spur. Ein scharfsinniger Ermittler entdeckte jetzt ihre Leiche mithilfe von Google Street View.

Andennes – Seit zwei Jahren gab es kein Lebenszeichen von Paulette. Die 83-Jährige aus Andenne (Belgien) gilt seit dem 2. November 2020 gegen 13 Uhr als verschwunden. Großangelegte Suchaktionen der Polizei brachten keinen Erfolg. Staatsanwaltschaft und Bundespolizei in Belgien veröffentlichten Fahndungen nach Paulette. Die Mutter von vier Kindern und Großmutter war auf mysteriöse Weise aus ihrem Haus in der Rue Reppe in Andenne verschwunden. Jetzt ist es gelungen, den Vermisstenfall aufzuklären. Ihre Leiche wurde in der Nähe ihres Hauses entdeckt.

Vermisstenfall Paulette mithilfe von Google Street View aufgeklärt

Damals bei der Suche wurden sogar Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Suchhunde eingesetzt, berichtet das belgische Nachrichtenportal L‘Avenir. Ihr Verschwinden war für die Familie unerklärlich. Die 83-Jährige könnte in den Fluss Maas gefallen sein, so eine Vermutung. Doch was tatsächlich passierte, blieb im Dunkeln – bis jetzt.

Bevor die Akte zu den ungelösten Vermisstenfällen befördert werden sollte, nahm ein Polizist die Ermittlungen am 14. Oktober wieder auf. Er versuchte die letzten Augenblicke von Paulette vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Dazu nutzte er Google Street View. Das virtuelle Navigationstool verwendet Fotos, für die Google-Street-View-Autos durch Straßen gefahren sind. Dabei werden die ausgewählten Straßen in einer 360 Grad-Perspektive abfotografiert. Nutzer können sich durch die Street-View-Ansicht komplett um die eigene Achse drehen, den Blick nach oben und unten richten und per Zoom Details vergrößern.

Nach zwei Jahren keine Spur von Paulette (83) – Ermittler reist virtuell zum Haus der Vermissten

Der Ermittler reiste virtuell zum Haus von Paulette und schaute sich dort um. Während er sich die Aufnahmen ansah, entdeckte der Polizist durch Zufall Paulette. Die Frau war darauf zusehen, wie sie ihr Haus verließ, die Straße überquerte und zu ihrem Nachbarn ging. Der Polizist eilte daraufhin zum Tatort und fand ihre Leiche in einer Böschung im Nachbargarten. Die Todesursache war zunächst noch unklar. Die 83-Jährige schien nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich an den Folgen eines Sturzes oder Unwohlseins gestorben zu sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Trotz des tragischen Ergebnisses hat die Familie nun endlich Gewissheit über den Verbleib von Paulette. Ein bitterer Beigeschmack bleibt wohl: Zwei Jahre befand sich die Vermisste nur wenige hundert Meter von ihrem Zuhause entfernt. Das wirft natürlich Fragen auf, warum weder Spürhunde noch der Helikopter die 83-Jährige damals aufspüren konnten und auch niemand in der Nachbarschaft irgendetwas bemerkt hatte. (ml)