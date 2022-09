Baby verschwindet aus Einkaufszentrum: Mutmaßliche Entführerin offenbar gefasst

Von: Julia Volkenand, Jennifer Lanzinger

Die Polizei Leipzig sucht nach einem verschwundenen Baby. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Nachdem am Donnerstag ein Baby in Leipzig verschwunden war, suchte die Polizei auch am Freitag fieberhaft. Nun wurde das Baby offenbar in einem anderen Bundesland entdeckt.

Update vom 2. September, 11.25 Uhr: Der verschwundene Säugling ist in Brandenburg gefunden worden. Das berichtet die dpa unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Die mutmaßliche Täterin soll demnach aus Brandenburg stammen, das Baby sei in der Wohnung einer Frau gefunden worden. Das Kind sei nach ersten Erkenntnissen wohlauf und dem Rettungsdienst übergeben worden. „Der Säugling ist augenscheinlich wohlauf, der Gesundheitszustand wird zur Sicherheit aber noch von den Rettungskräften untersucht“, so die Polizeisprecherin.

Demnach habe die Mutter das Baby ihrer Bekannten am Donnerstag kurzzeitig überlassen. Diese sei mit dem Säugling dann verschwunden. Nähere Angaben zu der Frau und deren Motiv sind bislang nicht bekannt.

Baby verschwindet aus Einkaufszentrum: Polizei findet Baby und gesuchte Frau in anderem Bundesland

Update vom 2. September, 10.50 Uhr: Wie Bild berichtet, soll die Suche der Polizei erfolgreich gewesen sein. Demnach sei das Baby in Obhut der Frau entdeckt worden. Die Frau, die den Säugling am Donnerstag in einem Kaufland-Supermarkt in Leipzig an sich genommen hatte, soll mit dem Baby bereits in ein anderes Bundesland gereist sein. Bei der Suche soll die Polizei Leipzig auch die Landespolizeien der anderen Bundesländer informiert haben. In welchem Bundesland die Frau mit dem Baby angetroffen wurde, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt.

Baby verschwindet aus Kaufland: Polizei Leipzig sucht fieberhaft nach Frau

Update vom 2. September, 10.15 Uhr: Neue Details im Fall eines in Leipzig verschwundenen Babys: mittlerweile wird bei der Polizei wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Wie Bild berichtet, habe sich der Vorfall im Kaufland abgespielt, das Baby sei erst vier Wochen alt. Wie die AFP unter Berufung auf die Polizei berichtet, habe ein Elternteil das Baby im Kinderwagen kurzzeitig einer Frau überlassen. Bei dieser soll es sich um eine Bekannte der Eltern handeln. Wie die Bild erfahren haben will, sei vereinbart gewesen, dass der Elternteil die Bekannte kurz darauf wieder treffe. Diese sei mit dem Baby im Kinderwagen jedoch verschwunden. Für Freitag kündigte eine Polizeisprecherin in Leipzig eine Öffentlichkeitsfahndung an. Es werde aber nicht von einer Entführung gesprochen, weil es keine Forderung gebe.

Den Angaben zufolge waren Polizeikräfte unter anderem auch von Bereitschaftspolizei und Bundespolizei verstärkt bei der Suche im Einsatz. Bereits am Donnerstagabend war eine Hundestaffel eingesetzt worden, die auch am Freitag noch einmal auf die Spur gesetzt werden sollte. Auch Videoaufzeichnungen wurden demnach ausgewertet. Zudem wurden der Polizeisprecherin zufolge öffentliche Anlaufpunkte wie Taxis, Krankenhäuser oder der öffentliche Nahverkehr in die Ermittlungen einbezogen.

Baby aus Einkaufszentrum in Leipzig verschwunden - Polizei sucht auch am Freitag

Update vom 2. September 2022: Die Suche nach dem in einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist auch in der Nacht zu Freitag weitergegangen. „Die Suche ist nach wie vor in Gang“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. „Wir haben das Kind noch nicht auffinden können.“ Mit Beginn des Berufsverkehrs würden die Maßnahmen nochmals intensiviert.

Bereits in der Nacht seien viele Kollegen aus den verschiedensten Bereich an der Suche beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Auch eine Hundestaffel sei zum Einsatz gekommen. Zudem seien die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert worden. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden überprüft.

Der etwa einen Monat alte Junge war am Donnerstagnachmittag samt Kinderwagen aus einem Einkaufszentrum verschwunden, das sich im Leipziger Stadtteil Gohlis auf der Georg-Schumann-Straße befindet. Das Baby wurde seit 17 Uhr gesucht, wie die Polizei mitteilte.

Einen Monat altes Baby aus Leipziger Einkaufszentrum verschwunden - Polizei sucht mit Hunden

Ursprungsmeldung vom 1. September 2022: Leipzig - Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Donnerstag (1. September) in Leipzig. In einem Kinderwagen im Statteil Gohlis verschwand am Nachmittag ein Baby mitsamt Kinderwagen. Auf vorangegangene Berichten, das einen Monat alte Kind sei entführt worden, antwortete eine Polizeisprecherin am Abend: „Es ist keine Entführung.“ „Das Kind wurde nicht weggerissen“, betonte die Sprecherin weiter.

Ein Monat altes Baby aus Einkaufszentrum verschwunden

Allerdings sei es auch nicht mehr bei den Sorgeberechtigten. Zur Frage, ob der kleine Junge in Gefahr sei, sagte sie, dies sei nicht einschätzbar.

Seit 17 Uhr suche die Polizei bereits nach dem Kind, sogar Hunde kommen dabei zum Einsatz. „Wir gehen jeglichen Hinweisen nach, sagte die Sprecherin der dpa. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Verschwindens gab es zunächst nicht. Auch nicht zu eventuellen Ergebnissen der Suche. (jv/dpa)