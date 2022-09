Einen Monat altes Baby aus Leipziger Einkaufszentrum verschwunden - Polizei sucht mit Hunden

Von: Julia Volkenand

Mit Hunden suchten Beamte nach dem verschwundenen Baby (Symbolbild) © dpa/Karsten John

Am Donnerstagnachmittag wurde rund um ein Leipziger Einkaufszentrum ein verschwundenes Baby gesucht. Die Polizei setzte dabei auch Hunde ein.

Leipzig - Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Donnerstag (1. September) in Leipzig. In einem Kinderwagen im Statteil Gohlis verschwand am Nachmittag ein Baby mitsamt Kinderwagen. Auf vorangegangene Berichten, das einen Monat alte Kind sei entführt worden, antwortete eine Polizeisprecherin am Abend: „Es ist keine Entführung.“ „Das Kind wurde nicht weggerissen“, betonte die Sprecherin weiter.

Ein Monat altes Baby aus Einkaufszentrum verschwunden

Allerdings sei es auch nicht mehr bei den Sorgeberechtigten. Zur Frage, ob der kleine Junge in Gefahr sei, sagte sie, dies sei nicht einschätzbar.

Seit 17 Uhr suche die Polizei bereits nach dem Kind, sogar Hunde kommen dabei zum Einsatz. „Wir gehen jeglichen Hinweisen nach, sagte die Sprecherin der dpa. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Verschwindens gab es zunächst nicht. Auch nicht zu eventuellen Ergebnissen der Suche. (jv/dpa)