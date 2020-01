Gewalt eskaliert in der Neujahrsnacht: Angriff auf Polizisten mit brennendem Einkaufswagen 

Der Silvesterabend ist in Leipzig aus dem Ruder gelaufen. Polizisten wurden mit Raketen und Böllern beschossen; ein Beamter wurde schwerstverletzt.

Update um 15 Uhr: Nach dem Angriff auf einem Polizisten in der Silvesternacht ermittelt die Polizei nun sogar wegen versuchten Mordes. Zuvor war nur von versuchtem Totschlag die Rede, was deutlich milder bestraft wird. In der Silvesternacht war ein 38-jähriger Polizist schwer durch Pyrotechnik verletzt worden, er musste notoperiert werden. Dem Polizisten sei in der Tatnacht der Helm gerissen worden, bevor er attackiert wurde, berichtet die dpa aus Polizeikreisen.

Versuchter Mord wird in Deutschland üblicherweise mit drei bis 15 Jahren Haft bestraft. Falls keine Gründe für mildernde Umstände vorliegen, lautet das Strafmaß aber üblicherweise „lebenslang“.

Silvester-Gewalt: Angriff mit brennendem Einkaufswagen - Polizist benötigt Not-OP

Leipzig - Gewalttätige Attacken auf Polizisten in Leipzig sorgen am Neujahrstag für Entsetzen. Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtet, hätten sich mehr als 1000 Menschen am Connewitzer Kreuz im Süden der Stadt zusammengefunden. Kurz nach Mitternacht eskalierte jedoch die Silvesterfeier.

Nachdem zunächst nur erlaubterweise Silvesterfeuerwerke entzündet worden waren, wurden Polizisten schließlich massiv mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Eine Gruppe versuchte laut Polizeiangaben, einen brennenden Einkaufswagen mitten in eine Einheit der Bereitschaftspolizei zu schieben. Außerdem beschossen die Angreifer die Polizisten massiv mit Pyrotechnik.

Polizisten-Attacke in Leipzig an Silvester: Not-OP im Krankenhaus

Die dramatische Folge dieser Attacken: Ein Polizist (38) wurde dabei so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden. Nun ermittelt die Polizei wegen des versuchten Totschlags. Auch weitere Beamte wurden verletzt, und auch in den nächsten Stunden kam es immer wieder zu Angriffen auf die Polizei. Danach entspannte sich die Situation; dennoch wurden insgesamt neun Personen vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs und wegen Körperverletzung.

Polizeipräsident Torsten Schultze äußerte sich nach den Angriffen erschüttert: „Polizeibeamte sind Menschen. Es ist erschreckend, wie skrupellos Personen in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz durch offensichtlich organisierte Angriffe schwerste Verletzungen von Menschen verursachen beziehungsweise in Kauf nehmen.“

Silvester in Leipzig: Zahlreiche Zusammenstöße mit der Polizei - Linksradikale als Täter?

Das Leipziger Viertel Connewitz ist linksalternativ geprägt. Dort gibt es immer wieder Zusammenstöße von Autonomen mit der Polizei. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sprach von "bewussten und gezielten Angriffen auf Menschenleben". Es seien "schwere Straftaten" begangen worden, die mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgt würden. "Dieses menschenverachtende Vorgehen grenzt an versuchten Totschlag", erklärte er.

