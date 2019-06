Unfassbar: Kleine Vögel wurden lebendig eingemauert

Bei uns nisten seit 2 Jahren Stare unter der Dachrinne. Im ersten Jahr haben wir jeden Morgen einen neuen Teppich von weißen Styropor-Kügelchen vor der Haustür vorgefunden. Der Vermieter schien nicht sehr besorgt, und hat auch im Winter die Löcher in der Fassade nicht verschliessen lassen. Inzwischen haben wir uns an das vielfältige Pfeifen und Zwitschern der Stare gewöhnt, und auch ein paar Nahaufnahmen von den Jungvögeln machen können, wie sie auf der Rinne sitzen.

Heuer hat dann auch eine Taube ihr Nest auf den Sims des Dachbodenfensters gebaut und zwei Eier innerhalb von zwei Tagen gelegt. Obwohl ich das Nest bereits nach dem ersten Ei gefunden habe, es also erst einen Tag alt war, wollte der Handwerker, der das Dachfenster vergittern sollte, erst wiederkommen, wenn die Taube fertig mit Brut und Aufzucht war, "falls die Embryos bereits weit fortgeschitten sind". Wir haben drei Wochen gewartet, doch leider (?) sind keine Taubenküken geschlüpft. Eines Morgens waren die Eier einfach spurlos verschwunden (vom Sturm runtergeweht?), und das Dachbodenfenster wurde zusätzlich zum Innengitter mit einem Außengitter versehen.

Es wundert mich, dass die Handwerker in diesem Fall sich so bereitwillig strafbar gemacht haben. Entweder sie kennen die Gesetze nicht, oder es war der Hausbesitzer selber, der die Reparatur vorgenommen hat.