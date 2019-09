Yolanda Klug (23) vermisst - Polizei warnt vor „Gefahr für Leib und Leben“ 

Wo ist Yolanda Klug? Die Polizei Leipzig sucht unter Hochdruck nach der 23-Jährigen. Es muss von einer Gefahr „für Leib und Leben“ ausgegangen werden.

Leipzig - Bereits seit Mittwoch, den 25. September 2019, fehlt von der 23-jährigen Yolanda Klug aus Leipzig jede Spur. Gegen 15 Uhr plante die Studentin von ihrer WG in der Körnerstraße zu einem Möbelcenter in Günthersdorf zu fahren. Seit diesem Moment fehlt jede Spur von der jungen Frau.

Ob Yolanda Klug an diesem Nachmittag tatsächlich in dem Möbelhaus ankam, ist unklar. Direkt nach ihrem Einkauf plante die 23-Jährige eine Freundin zu treffen um gemeinsam zu einer Hochschulveranstaltung nach Halle zu fahren. Doch die nun Vermisste meldete sich nicht bei ihrer Freundin. Da die Studentin als ausgesprochen zuverlässig gilt, wurde die junge Frau umgehend als vermisst gemeldet.

Vermisste Yolanda Klug aus Leipzig - Möglicherweise Gefahr für Leib und Leben

Wie die Polizei weiter erklärt, muss sogar von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden. Die 23-Jährige leide aufgrund eines medizinischen Leidens an wiederkehrenden, unvorhersehbaren Ohnmachtsanfällen. Diese kündigen sich zwar kurz vorher an, sie treten jedoch unregelmäßig auf. Direkt nach dem Verschwinden der jungen Frau alarmieren Ermittler alle umliegenden Krankenhäuser, doch die 23-Jährige ist nirgends zu finden.

Noch in der Nacht zu Donnerstag nimmt ein Fährtenhund dann die Spur der Studentin auf, doch auf dem Weg von ihrer Wohnanschrift zur Haltestelle am Südplatz verliert sich ihre Spur. Ein von der Polizei nun veröffentlichtes Bild der jungen Frau und eine Personenbeschreibung sollen helfen, die Vermisste zu finden.

Polizei Leipzig veröffentlicht Foto und Personenbeschreibung der vermissten Yolanda Klug

Die 23-Jährige sei demnach etwa 165 cm groß, habe eine athletische Gestalt und ein Nasenpiercing. Ihre dunkelblonden, mittellangen, glatte Haare trägt Yolanda meist in der oberen Hälfte zu einem Dutt gebunden, der Rest der Haare fällt meistens offen auf ihre Schultern. Die Studentin wird mit einem herzförmigen Haaransatz, blasser Haut und blauen Augen beschrieben. Sie spricht akzentfrei Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

Wie die Polizei weiter erklärt, hätte Yolanda Klug an Mittwochnachmittag auf ihrem Weg zu dem Möbelhaus einen Bus der Linie 131 nehmen müssen. Die nächstgelegene Haltestelle von ihrer Wohnung aus liege am Westplatz.

Polizei Leipzig sucht nach vermisster Yolanda Klug

Die Polizei Leipzig wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Hat jemand Yolanda Klug in dem Bus gegen 15 Uhr am Mittwoch gesehen? Hat ein Zeuge beobachtet, dass es der 23-Jährigen nicht gut geht? An welcher Haltestelle ist die Studentin ausgestiegen? Wer kann Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort der jungen Frau machen oder steht in Kontakt zu ihr?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 – 34224 zu melden.

