Feuerteufel verbreitet Angst und Schrecken: Täter hat es auf ganz bestimmte Häuser abgesehen

Erneut hat ein Feuerteufel in Lemwerder bei Bremen ein Haus in Brand gesteckt. Der Brandstifter verbreitet Panik unter den Anwohnern. Der Täter hat es auf ganz bestimmte Häuser abgesehen.

Lemwerder / Landkreis Wesermarsch - Schon wieder brennt es in Lemwerder und wieder ist es ein leerstehendes Reetdach-Haus. Wie nordbuzz.de* berichtet, setzte ein unbekannter Feuerteufel in der Nacht zu Sonntag, 4. November,bereits zum zweiten Mal in nur zwei Tagen ein mit Reet gedecktes Haus in Brand - lediglich ein paar Häuser von der Brandstelle entfernt, an der er am Freitag zugeschlagen hatte.

Lemwerder bei Bremen: Feuerteufel verübt erneut Brandstiftung an Reetdach-Haus

+ Dichter Rauch hüllte die Umgebung ein © Nonstopnews Es war eine Art Déjà-vu-Erlebnis für die Anwohner und Feuerwehr-Kräfte in Lemwerder: Erst am Freitag hatte ein leerstehendes Reetdach-Haus im Ort gebrannt. Nur mit großer Mühe konnten die Einsatzkräfte der Flammen Herr werden (nordbuzz.de berichtete). Nun wird vermutet, dass es sich um gezielte Brandstiftung handelt.

Lemwerder bei Bremen: Wird der Brandstifter bald auch bewohnte Reetdach-Häuser anzünden?

+ Hohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl © Nonstopnews Treibt also ein Feuerteufel sein Unwesen und verbreitet Angst und Schrecken in der Nachbarschaft? Immerhin sind fast alle Häuser am Deich mit Reet gedeckt, welches bei einem Brand dem Feuer viel Nahrung bietet. Wird der Brandstifter bald auch bewohnte Häuser anzünden? Diese Frage sorgt für Panik unter den Anwohnern der Umgebung.

Lemwerder bei Bremen: Reetdach-Brandstifter hält Feuerwehr in Atem

Laut Nonstopnews brannte das leerstehende aber voll eingerichtete Haus bereits lichterloh, als das Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren kurz vor Mitternacht eintraf. Ein massiver Lösch-Angriff verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser. Zu guter Letzt blieb den Einsatzkräften nichts anderes übrig, als das Dach mit Hilfe eines Baggers abzutragen und am Boden zu löschen.

Lemwerder: Suchte sich der Brandstifter das leerstehende Haus gezielt aus?

+ Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder © Nonstopnews Das bis auf die Grundmauern herunter gebrannte Reetdach-Haus soll im Besitz einer älteren Dame sein, die sich inzwischen in Pflege befindet. Aus diesem Grund wird nur in unregelmäßigen Abständen nach dem leerstehenden Haus in Lemwerder geschaut. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Aufgrund der Parallelität der Vorfälle ist Brandstiftung aber sehr wahrscheinlich.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Bei einem Unfall zwischen einer Üstra-Stadtbahn und einem Opel sind in Hannover zwei Personen und ein Hund verletzt worden. Die Bahn schleifte den Pkw 20 Meter mit, es wurde eine Ampel und ein Schild umgerissen.

Mit Männern ist es wie mit gutem Wein: Sie werden im Alter besser. Dieser Spruch trifft auch auf den beliebten "The Taste"-Koch Roland Trettl zu. Das beweisen Fotos von seiner Zeit als junger, aufstrebender Koch.

Alexander Hindersmann hatte sich gegen seine männliche Konkurrenz durchgesetzt und das Herz von Bachelorette Nadine Klein erobert. Doch nun soll es mit der jungen Liebe vorbei sein - und das nach nur acht Wochen!

Nach schwerer Krankheit und mehrerer Schicksalsschlägen macht "Großstadtrevier"-Polizist Jan Fedder ein trauriges Geständnis und enthüllt, wie schlecht es wirklich um den TV-Star von ARD stand