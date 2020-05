Nach Brand in Wohnung: Mann stürzt sich aus Fenster - Rettungskräfte finden totes Kleinkind 

Nach einem Wohnungsbrand finden Einsatzkräfte ein totes Kleinkind, ein Mann stürzte sich zuvor aus dem Fenster.

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntag im Sauerland.

Ein Kleinkind wurde tot in einer Wohnung gefunden.

Die Hintergründe der Tat müssen nun ermittelt werden.

Lennestadt - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntag in Lennestadt im Sauerland. Wie die Polizei am Montag erklärte, wurde nach den Löscharbeiten die Leiche eines Kleinkindes unbekannten Alters entdeckt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Sauerland: Kleinkind tot in Wohnung gefunden - Mann schwer verletzt

Wie die Polizei weiter erklärt, wurden Rettungskräfte am Sonntag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lennestadt gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Unglücksort lag eine schwer verletzte Person vor dem Gebäude.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 33-Jährigen, laut aktuellem Ermittlungsstand soll er aus dem Fenster der Wohnung gesprungen sein. Unbekannt ist auch, ob es sich bei dem schwer verletzten Mann um den Vater des Kindes handelt.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zu seinem Zustand gebe es noch keine neuen Informationen, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem sich Rettungskräfte um den 33-Jährigen gekümmert hatten und der Brand in der Wohnung gelöscht war, wurde die Leiche eines leblosen Kindes in der Wohnung entdeckt.

Lennestadt: Rettungskräfte finden totes Kind in Wohnung

Ob das Kind bereits tot gefunden wurde oder später seinen Verletzungen erlag, gab die Polizei am Montagmorgen nicht bekannt. Angaben zu den Hintergründen des Geschehens könnten weiterhin nicht gemacht werden.

Wieso der zuverlässige Familienvater Ulrich Jaschke aus Dinslaken in NRW spurlos verschwunden ist, ist weiterhin unklar. Neue Details geben neue Rätsel auf, machen aber auch Hoffnung. Ein tödlicher Unfall hat sich auf dem Rohnberg ereignet. Auf der Abfahrt von der Erhebung am Schliersee verlor ein Moutainbiker die Kontrolle und prallte gegen einen Baum.

Rubriklistenbild: © dpa / Berthold Stamm