Letzter Schulstreik für das Klima: Greta Thunberg macht ihren Abschluss – Das Ende von „Fridays For Future“?

Von: Romina Kunze

Teilen

Nach 251 Wochen verkündet Greta Thunberg auf Twitter, das letzte Mal für das Klima auf die Straße zu gehen, anstatt im Unterricht zu sitzen. Wie geht es weiter mit „Fridays For Future“?

Stockholm – Es ist nun ein halbes Jahrzehnt vergangen, seit Klimaaktivistin Greta Thunberg ihren ersten Schulstreik initiierte. Im August 2018 nahm die damals 15-jährige Schwedin ihren Platz vor dem schwedischen Parlament in Stockholm ein, gewappnet mit ihrem Schild, auf dem „Skolstrejk för klimatet“ (Schulstreik für das Klima) prangte. Ihr Ziel: Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen. Und das ist es noch immer.

„Fridays For Future“-Aktivisten auch in Deutschland aktiv – künftig wohl ohne Galionsfigur Thunberg

Diese Protestaktion gewann mit der Zeit immer mehr Zulauf. Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Welt schlossen sich ihr an. So bildete sich schließlich die Klimastreikbewegung „Fridays For Future“ (auf Deutsch: „Freitage für die Zukunft“). Seitdem ist Greta Thunberg zu einem Galionsfigur der jugendlichen Bewegung avanciert, die Politik und Gesellschaft herausfordert.

Auch in Deutschland erlangten die „Fridays For Future“-Aktivisten und Aktivistinnen seitdem immer mehr Bekanntheit. Im Gespräch mit dem TV-Sender Phoenix äußert die prominente Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung – besonders mit Olaf Scholz ist sie unzufrieden.

„Heute, nach 251 Wochen des Streikens“, teilt Thunberg auf ihrem Twitter-Account mit, dass es ihr „letzter Schulstreik“ sein wird. Da die mittlerweile 20-Jährige ihren Schulabschluss macht, wird es für sie keine Protestaktionen anstelle des Unterrichts mehr geben. Doch das Ende der Schulzeit bedeutet nicht das Ende ihrer Proteste: „Der Kampf hat erst begonnen“, schreibt Thunberg.

Letzter „Klima-Freitag“ für Greta Thunberg nach fünf Jahren: Schülerin zieht eine nüchterne Bilanz

Die globale Klimabewegung „Fridays For Future“ hat seit ihrer Gründung einiges erreicht. Sie hat dazu beigetragen, dass die Klimakrise weltweit mehr Beachtung findet und das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Daraus resultierend konnten Vertreter der Klimastreikbewegung Gespräche mit wichtigen politischen Entscheidungsträgern führen und ihre Themen in TV-Talkshows vermehrt in die Öffentlichkeit rücken. Auch durch Social Media haben sie dazu beigetragen, dass die Klimaprobleme nicht in Vergessenheit geraten. Doch aus der Perspektive der Protestierenden wird immer noch nicht genug unternommen.

In ihrem jüngsten Tweet reflektiert Thunberg die vergangenen Jahre und stellt eine enttäuschende Bilanz auf. Sie hätte nie erwartet, dass ihr kleiner Schulstreik vor fünf Jahren überhaupt Wirkung zeigen würde, geschweige denn eine globale Bewegung ins Rollen bringen würde. „Im Jahr 2019 protestierten Millionen von Schülern weltweit für das Klima und gingen in über 180 Ländern auf die Straßen. Als die Pandemie einsetzte, waren wir gezwungen, neue Formen des Protestes zu finden. Nach und nach gingen wir wieder auf die Straßen. Wir sind immer noch hier und haben nicht vor, uns zurückzuziehen. Obwohl sich seit unseren Anfängen viel verändert hat, liegt noch ein langer Weg vor uns“.

Schluss mit „Friday For Future“ für Gründerin Greta Thunberg? „Ich werde weiterhin protestieren“

Obwohl sie ihren Schulabschluss macht, plant Greta Thunberg keinesfalls, ihre Proteste einzustellen. Im Gegenteil. „Wir bewegen uns immer noch in die falsche Richtung, in der es den Machthabern erlaubt ist, Opfer zu bringen. Im Namen der Gier, des Profits und des Wirtschaftswachstums werden Menschen und der Planet an den Rand gedrängt und beeinträchtigt. Sie fahren fort, die Biosphäre und unsere lebenserhaltenden Systeme zu destabilisieren. Wir nähern uns rasch potenziellen nicht linearen ökologischen und klimatischen Kipppunkten, die sich unserer Kontrolle entziehen. Und in vielen Teilen der Welt beschleunigen wir diesen Prozess sogar noch.“

Neben der Kritik, spricht sie in ihrem Tweet derzeitigen und künftigen Absolventen Mut zu: „Wir, die wir uns ausdrücken können, haben die Verpflichtung, dies zu tun. Um alles zu verändern, brauchen wir jeden Einzelnen. Ich werde weiterhin freitags protestieren“, schreibt sie, auch wenn es streng genommen kein „Schulstreik“ mehr sei. „Wir haben schlichtweg keine andere Wahl, als alles in unserer Macht Stehende zu tun.“

Letzter „Klima-Freitag“ für Schülerin Greta Thunberg, aber sie bleibt hinter den Kulissen engagiert

Mit ihrem unbeirrten Auftreten und ihrer deutlichen Kritik hat Greta Thunberg von Anfang an polarisiert. So teilen sich auch die Reaktionen der Twitter-User auf ihren Tweet in zwei Lager: die einen danken ihr für ihr unermüdliches Engagement, während andere Kritik äußern.

„Als ich 2018 angefangen habe, zu streiken, hätte ich nie damit gerechnet, dass das zu irgendetwas führen würde“, sagt Klimaaktivistin und Gründerin der „Fridays For Future“-Bewegung, Greta Thunberg. Auf dem Plakat steht damals wie heute geschrieben: „Skolstrejk för klimatet“ (Schulstreik für das Klima). © Jonas Ekströmer/dpa

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) plant die schwedische Klimaaktivistin, sich zukünftig eher hinter den Kulissen für den Klimaschutz einzusetzen. „Die Menschen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, sollten besser Gehör finden“, zitiert das Magazin Brigitte Be Green die Schwedin. Es sei „an der Zeit, das Mikrofon weiterzureichen“, so Thunberg gegenüber dem Magazin.

Weltweit werden Hitze, Trockenheit und Extremwetter häufiger. Experten sprechen vom Klimawandel als die „größte Herausforderung der Menschheit“. Es wird vermutet, dass die Arktis in zehn Jahren eisfrei sein könnte. Auch Lebensräume vieler Arten gehen durch den Klimawandel verloren. Derweil könnte 2024 zum heißesten Jahr der Weltgeschichte werden. (Vivian Werg)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.