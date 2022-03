Liberia: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Teilen

Überblick über Monrovia, Liberia, Afrika © Michael Runkel / IMAGO

Liberia ist ein Staat an der westafrikanischen Atlantikküste. Der Name des Landes bedeutet „frei“, da sich hier ehemalige Sklaven aus Amerika ansiedelten. Die Republik ist auch eine der wenigen Staaten in Afrika, die im Zeitalter des Imperialismus nicht kolonialisiert wurden.

Liberia ist bereits seit 1847 eine Republik und nach Äthiopien auch der zweiälteste unabhängig Staat Afrikas.

Das Land beheimatet rund 20 Volksgruppen, die traditionelle Bräuche und Riten pflegen.

Von 1989 bis 2003 wurde das Land von einem heftigen Bürgerkrieg heimgesucht.

Monrovia – Das rund 111.369 Quadratkilometer große Liberia in Westafrika wurde einst als Republik für freie Sklaven gegründet. Das Land am Atlantik ist von zahlreichen Flüssen und Sumpfgebieten durchzogen und bietet Lebensraum für eine artenreiche Tierwelt. Der Staat blickt jedoch auch auf eine wechselvolle Vergangenheit hin. Noch bis ins 21. Jahrhundert hinein, hielt ein schrecklicher Bürgerkrieg Land und Leute in Atem, dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart spürbar sind.

Liberia: Erste Völker und Gründung von Liberia

Bereits in der Jungsteinzeit siedelten hier die Menschen aus dem Norden Afrikas an. Die Gola gelten als eines der ersten Völker, die in Liberia heimisch wurden. Ab dem 6. Jahrhundert wanderten auch die Stämme der Bassa und Kpelle in das Land ein. 1461 entdeckten die Portugiesen den Landstrich an der westafrikanischen Küste für sich und tauften das Gebiet auch bald „Pfefferküste“, weil Liberia ein hohes Vorkommen an Meleguetapfeffer aufwies, der in Europa sehr begehrt war.

1821 wurden am Kap Mesurado ehemalige Sklaven aus den Vereinigten Staaten von Amerika angesiedelt. Hierfür wurde auch eine Kolonialgesellschaft ins Leben gerufen, deren Vorsitz US-Präsident Monroe übernahm. Die Siedlung selbst wurde Monrovia (die spätere Hauptstadt) getauft. Die Kolonie erhielt den Namen Liberia (abgeleitet aus dem Lateinischen „liber“). Der Grund: Die ehemaligen Sklaven sollten hier nun „frei“ sein. Bald schon erwuchs eine schwarze Elite der Ameriko-Liberianer, welche die ursprüngliche Bevölkerung des Landes unterdrückte. Die 1869 gegründete True Whig Party regierte 111 Jahre lang als einzige zugelassen Partei des Landes.

Liberia: Unabhängigkeit, Kautschuk-Skandal, Konflikte

Unter Präsident Joseph Jenkins Roberts erklärte Liberia am 26. Juli 1847 als einer der ersten Staaten Afrikas seine Unabhängigkeit. Grund waren vor allem Zollgebühren, die das Land auf Waren aus der britischen Kolonie Sierra Leone erhob. In den 1870er Jahren versuchten Großbritannien und Frankreich ihre kolonialen Ansprüche in Westafrika durchzusetzen. Zwischen 1890 und 1910 musste Liberia einige Gebiete an das britische Sierra Leone und an das französische Guinea abtreten.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts witterten britische und US-amerikanische Firmen hier ihr Geschäft mit den Anbau von Kautschuk-Plantagen, was allerdings in einem Skandal endete. In den 1920er Jahren wurde aufgedeckt, dass die liberianische Regierung eigene Staatsbürger auf den Plantagen zur Sklaven- und Zwangsarbeit verpflichtete. Unter der Präsidentschaft von William S. Tubman (1944-1971) blühte das Land wirtschaftlich auf. Kautschuk, Eisenerz und Diamanten wurden zu Hauptexportschlager. In den 1970er Jahren verschärften sich die Konflikte zwischen der herrschenden Oberschicht und den Einheimischen. Preisanstiege, aber auch Dürren führten zu Unruhen und Demonstrationen im Land.

Liberia: Militärputsch, Bürgerkrieg und Weg zur Demokratie

1980 wurde Tubmans Nachfolger Präsident Tolbert durch einem Militärputsch unter der Führung von Samuel K. Doe getötet. Dies bedeutete auch das Ende der Herrschaft der Ameriko-Liberianer. Aber auch das Land war politisch instabil. Im Dezember 1989 setzte ein Bürgerkrieg in Liberia ein, in welchem von den Rebellen unter der Anführung von Charles Taylor auch Kinder und Jugendliche kämpfen mussten. Es kam zu Folter, Massakern und Entführungen. Doe wurde 1990 getötet.

Lesen Sie auch „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Experte vermutet ganz eigene Schröder-Motive hinter Alleingang Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Experte vermutet ganz eigene Schröder-Motive hinter Alleingang

1996 wurde ein Friedensabkommen geschlossen, in welchem Ruth Perry als erste Frau Afrikas Staatspräsidentin wurde. Die Rebellengruppe um Taylor formierte sich zur Partei, sodass Charles Taylor 1997 Staatspräsident wurde. Dennoch regte sich weiterhin Widerstand in der Bevölkerung und Taylor wurde 2003 durch eine afrikanische Friedenstruppe zum Rücktritt gezwungen. Mit Ellen Johnson-Sirleaf kam 2006 erstmals eine Staatspräsidentin Afrikas per Wahl in ihr Amt. Der ehemalige Fußballer George Weah wurde im Januar 2018 zu ihrem Nachfolger gewählt.

Liberia: Das politische System

Liberia erhielt bereits 1839 seine erste Verfassung als präsidiale Republik des Commonwealth of Liberia. Erst 1984 wurde über eine neue Verfassung abgestimmt, die sich eng am US-amerikanischen Modell orientierte. Die Legislative liegt beim Parlament, das aus zwei Kammern besteht (dem Senat und dem Repräsentantenhaus). Der Präsident wird für sechs Jahre gewählt und ist zugleich Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der liberianischen Streitkräfte.

Das Justizwesen des Landes befindet sich jedoch immer noch im Aufbau. Im Gegensatz zum europäischen Rechtssystem bestimmen in weiten Teilen des Landes noch konservative Moralvorstellungen und indigene Gesetze das Zusammenleben. So sind Vergewaltigung in der Ehe, Gewalt gegen Kinder und die international geächtete Genitalverstümmelung bei Frauen immer noch ein Thema. Zudem herrscht Korruption auf allen Ebenen des Staatsapparates.

Liberia: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Monrovia

Amtssprache: de jure: keine, de facto: Englisch

Fläche: 111.369 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 5,214 Millionen (Stand 2021)

Währung: Liberianischer Dollar (LBD), US-Dollar (USD)

Verwaltungsgliederung: 15 Regionen

Religion: 85,6% Christen, 12,2% Muslime, 0,6% traditionelle Religionen, 1,4% keine Religion

Liberia: Sprachen und Bevölkerung

Im Grunde genommen ist Liberia ein mehrsprachiges Land mit über 30 indigenen Sprachen, die von der lokalen Bevölkerung gesprochen werden. Diese Sprachen gehören zur Niger-Kongo-Sprachfamilie, die wiederum in drei Gruppen unterteilt werden: Manding, Kru und Westatlantische Sprachen. Da jedoch keine der Sprachen dominiert, wird de facto Englisch als Amtssprache gesprochen. Dabei handelt es sich um Liberianisches Englisch, mit vielen Lehnworten aus den westafrikanischen Sprachen.

Die Bevölkerung Liberias ist in drei Gruppen unterteilt. Der erste Teil umfasst einheimische Volksgruppen, zu denen die Mandevölker, die Kruvölker sowie die Westatlantischen Völker zählen – dabei handelt es sich insgesamt um rund zwanzig Völker. Hinzu kommen die Schwarzafrikaner, welche Einwanderergruppen aus anderen Ländern Afrikas wie Ghana, Guinea oder Sierra Leone umfassen. Zur dritten Gruppe zählen die kreolischen Ameriko-Liberianer (2-5% der Bevölkerung), die zum Teil aus den Vereinigten Staaten sowie der Karibik stammen. Eine Volkszählung von 2008 ermittelte zudem 4.508 Ausländer aus nicht-afrikanischen Staaten (vor allem Libanesen, Europäer und US-Amerikaner).

Liberia: Geografie und Städte

Liberia liegt im Südwesten von Westafrika an der Atlantikküste. Das Land grenzt im Nordwesten an Sierra Leone, im Norden und Nordosten an Guinea und im Osten an die Elfenbeinküste. Es besteht größtenteils aus Bergland von einer Höhe von 300 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel. Die höchste Erhebung ist der Mount Wuteve mit 1.400 Metern. Im Küstenbereich weist es wiederum ein umfangreiches Gewässernetz aus zahllosen Bächen und einigen größeren Flüssen auf. Liberia gehört zur tropischen Regenwaldzone. Viele Gebiete wurden durch Erosion in zahllose Kuppen und Täler aufgelöst.

Aufgrund der topographischen sowie klimatischen Bedingungen ist das liberianische Straßennetz starken Belastungen ausgesetzt. Während in den Städten asphaltierte Straßen zu finden sind, überwiegen die Naturstraßen und Pisten als Ortsverbindungen im Umland.

Die größten Städte Liberias im Überblick

1 Monrovia: 1.010.970 Einwohner, Region Montserrado

Monrovia: 1.010.970 Einwohner, Region Montserrado 2 Ganta: 41.106 Einwohner, Region Nimba

Ganta: 41.106 Einwohner, Region Nimba 3 Buchanan: 34.270 Einwohner, Region Grand Bassa

Buchanan: 34.270 Einwohner, Region Grand Bassa 4 Gbarnga: 34.046 Einwohner, Region Bong

Gbarnga: 34.046 Einwohner, Region Bong 5 Kakata: 33.945 Einwohner, Region Margibi

Kakata: 33.945 Einwohner, Region Margibi 6 Voinjama: 26.594 Einwohner, Region Lofa

Voinjama: 26.594 Einwohner, Region Lofa 7 Zwedru: 23.903 Einwohner, Region Grand Gedeh

Zwedru: 23.903 Einwohner, Region Grand Gedeh 8 Harbel: 23.402 Einwohner, Region Margibi

Harbel: 23.402 Einwohner, Region Margibi 9 Pleebo: 22.693 Einwohner, Region Maryland

Pleebo: 22.693 Einwohner, Region Maryland 10 Foya: 19.522 Einwohner, Region Lofa

Liberia: Wissenswertes zum Land

Die Kultur von Liberia ist stark geprägt von den traditionellen Riten und Bräuchen der Volksgruppen. Bei so ziemlich allen Zeremonien spielen Gesang, Masken und Tänze eine bedeutende Rolle. Dies kommt vor allem in den Beschwörungszeremonien der Medizinmänner zum Ausdruck bei der Heilung von Krankheiten. Tänze sind in weiten Teilen Afrikas aber auch integraler Bestandteil des täglichen Lebens. Sie sind nicht nur eine wichtige kulturelle Ausdrucksform, sondern werden auch als Verbindung zu den Ahnen und deren Seelen als selbstverständlich erachtet.

Beachtlich ist auch noch die Tierwelt des Landes. Liberia gilt aufgrund der dichten Regenwälder als ausgesprochen artenreich. Um die 193 Säugetierarten sind hier heimisch. Neben Waldbüffeln, Riesenwaldschweinen, Waldelefanten, Leoparden und Schimpansen gibt es auch noch eine Liste gefährdeter Tiere, wie Liberia-Mangusten, Dianameerkatzen, Westafrikanische Stummelaffen, Jentink-Ducker oder auch Zebraducker.