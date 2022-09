Libreville: Die Hauptstadt von Gabun

Libreville, Hauptstadt Gabuns, an der Atlantikküste Zentralafrikas gelegen, hat sich stark entwickelt. Das Land Gabun schaffte den Sprung von der Kolonie zum Schwellenland.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun war einst eine französische Kolonie, die spät ihre Unabhängigkeit erlangte. Die kleine Region lockt mit tropischen Regenwalt und Artenvielfalt.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Die Geschichte des Landes

Pygmäenvölker bewohnten wahrscheinlich als erste Menschen die Region in Gabun. Sie waren Jäger und Sammler. Gegen 1000 n. Chr. kamen Bantuvölker in das Land. Nach und nach wurden die einheimischen Pygmäen verdrängt. Große Staaten wurden nicht gegründet. Das Land war von dichtem Tropenwald bedeckt. 1472 entdeckten portugiesische Seefahrer das Gebiet auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien. Die Portugiesen waren es auch, die dem Land den Namen Gabun vergaben: Das ursprüngliche Wort war gabão. Die Mündung des Flusses Komo erinnerte sie an einen Seefahrermantel. Anschließend kamen

Spanier,

Niederländer,

Briten sowie

Franzosen

in das Land. Sie trieben Handel mit Elfenbein, Tropenholz und auch mit Sklaven. Eine Kolonisierung wurde dennoch nicht angestrebt. Frankreich gewann im 19. Jahrhundert immer mehr Einfluss und führte schließlich 1839 ein Protektorat ein. Sie schlossen mit den Landesherrschern Verträge, in denen sich Frankreich als Schutzmacht anbot. Der Sklavenhandel sollte unterbunden werden.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Die Gründung von Libreville

Für die befreiten Sklaven wurde 1849 die Stadt Libreville gegründet. 1886 bis 1887 erforschte Pierre Savorgnan de Brazza den Verlauf des Flusses Ogooué. Der französische Marineoffizier gründete 1880 die Stadt Franceville. Gabun wurde 1886 zur französischen Kolonie erklärt. Im Jahre 1900 war Gabun zunächst mit dem heutigen Kongo als Französisch-Kongo verbunden. 10 Jahre später schlossen die Franzosen mit Zentralafrika und Tschad das Gebiet zur Kolonie Französisch-Äquatorialafrika zusammen.

Zu dieser Zeit war Kautschuk als Handelsware beliebt. Zur Einhaltung der Produktionsziele war Zwangsarbeit an der Tagesordnung. Durch die verschiedenen Ethnien kam es nie zu erfolgreichen Aufständen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde Holz ein wichtiges Gut. Die einheimische Bevölkerung musste bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit leisten. 1944 erhielt Gabun eigene Abgeordnete in der Nationalversammlung sowie ein Wahlrecht durch die Konferenz in Brazzaville. Bereits in den 1940er Jahren kam es zu Unabhängigkeitsbewegungen. Diese wurden in den 1950er Jahren verstärkt. Französisch-Äquatorialguinea wurde 1958 aufgelöst. Gabun wurde am 17.08.1960 zur unabhängigen Republik.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Der erste Präsident

Der erste Präsident von Gabun war Léon M’ba. Einen Putschversuch konnte er durch die Hilfe von Frankreich 1964 verhindern. 1967 wurde Léon M’ba erneut gewählt. Allerdings verstarb er im selben Jahr. Omar Bongo kam an die Macht. Er etablierte eine Diktatur. Die Bevölkerung übte Druck auf ihn aus, sodass 1990 bereits wieder mehrere Parteien möglich waren. Omar Bongo regierte 41 Jahre lang. 2009 kam Ali Bongo an die Macht. Ihm wurde bei der letzten Wahl 2016 Wahlbetrug vorgeworfen. Die meisten Einwohner hatten wohl eigentlich Jena Pung gewählt. Anfang des Jahres kam es zu einem Putschversuch, der misslang.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Die Politik des Landes

Seit der Verfassung vom 28.03.1991 ist Gabun eine präsidiale Republik mit Mehrparteiensystem. Staatsoberhaupt sowie Befehlshaber des Militärs ist der Präsident. Das Volk wählt ihn für 7 Jahre. Seit 2003 ist die Wiederwahl unbegrenzt möglich. Unter dem Vorsitz des Premierministers vollzieht die Regierung zusammen mit dem Präsidenten sowie dem Regierungskabinett die Exekutive. Der Präsident ernennt den Premierminister und ist Oberhaupt des Kabinetts. Die Nationalversammlung und der Senat bilden das Zweikammerparlament. Es ist zuständig für die Legislative. Der Senat hat 91 Mitglieder. Sie werden für eine Amtszeit von 6 Jahren von den Gemeinde- sowie Regionalräten gewählt. 120 Abgeordnete besitzt die Nationalversammlung. Die Amtszeit beträgt hier 5 Jahre. Im Rechtssystem sind noch Ursprünge aus der Kolonialzeit sowie des traditionellen Stammesrecht enthalten. Die einflussreichsten Parteien sind

die Parti Démocratique Gabonais (PDG),

die Parti Gabonais du Progrès (PGP) sowie

Rassemblement National des Bûcherons (RNB).

In der Presse gibt es häufig Selbstzensur. Es kommt oft gegen Journalisten zu Polizeigewalt. Seit 2020 ist Homosexualität erlaubt.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Die Bevölkerung des Landes

Ungefähr 2 Millionen Menschen leben in Gabun. Es ist ein sehr dünn besiedeltes Land. Der größte Anteil der Einheimischen (90%) lebt in den Großstädten Port Gentil, Franceville sowie Libreville. Der Norden sowie die Landesmitte sind nicht stark besiedelt. Die Lebenserwartung von Männern beträgt 64,4 Jahre. Die Erwartung bei den Frauen liegt bei 68,7 Jahren. Es gibt ca. 40 unterschiedliche Ethnien bzw. Völkergruppen. Die größte Völkergruppe ist Bantu. Politischen Einfluss haben die Mpongwe-Fang. Zu den kleineren Ethnien gehören

Mbete

Bapunu

Tsabatis

Batazis

Bateke

Pygmäen.

In Gabun leben ungefähr 60.000 Franzosen. Viele ausländische Bürger beeinflussen Wirtschaft sowie Bildungswesen. Rund 80 % der Menschen sprechen Französisch, was auch Haupt- und Amtssprache ist. Das alltägliche Leben wird von Bantusprachen begleitet. Hauptsächlich wird Fang gesprochen. Es gibt zusätzlich Mbere, Njebi, Teke sowie Punu. Zusammen gibt es 42 verschiedene Sprachen. Mehrheitlich gehören die Einwohner dem Christentum an. Einige pflegen dennoch die einheimische Religion Gabuns. Auch den traditionellen Volksreligionen wird nachgegangen. Der Islam ist in der Minderheit.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Das Schulwesen

In Gabun gibt es die allgemeine Schulpflicht. Sie dauert 10 Jahre. Ungefähr 50 % der Schulen sind private oder konfessionelle Einrichtungen. Von erster bis fünfter Klasse wird die Grundschule besucht. Bis zu sieben Jahre können die Schüler die weiterführende Schule besuchen. Bereits nach vier Jahren kann der erste Schulabschluss abgelegt werden. Mit weiteren drei Jahren wird das Abitur erreicht. Unterrichtet wird Französisch sowie Mathe. Als erste Fremdsprache wird Englisch gelehrt. Die Schüler tragen eine Schuluniform. Einige schulpflichtige Kinder gehen dennoch nicht zur Schule. Auf dem Land sind Schulen schwerer zu erreichen. Zudem müssen etwa 20 % der Kinder in Gabun arbeiten. Dies machen sie vor, während oder nach der Schule. Die Analphabetenquote liegt bei ca. 29 %. Die gute wirtschaftliche Entwicklung erlangt Gabun durch die vielfältigen Naturschätze sowie eine liberale Wirtschaftspolitik. Trotzdem müssen ca. 80 % der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Die Arbeitslosigkeit liegt im Jahre 2015 bei etwa 80 %. Unterbeschäftigung ist üblich. Es gibt keine verschriftlichten Beschäftigungsverhältnisse.

Libreville – Die Hauptstadt von Gabun: Die Schätze des Landes

Der Tropische Regenwald erstreckt sich vom Atlantik bis ins Landesinnere. Er ist durch verschiedene Nationalparks geschützt. An der Kongogrenze findet man einige Teile der Afrikanischen Savanne. In Gabun gibt es große und kleine Flüsse. Der größte Fluss ist der Ogooué. In der Küstenregion findet man Lagunen sowie zahlreiche Seen. Das Hochland ist im Landesinneren gelegen. Durch die unzugänglichen Wege sind die genauen Berghöhen noch unbekannt. Das Tierreich ist sehr vielfältig, unter anderem können Waldelefanten, unterschiedliche Antilopen sowie Menschenaffen beobachtet werden. Im Küstengebiet sind auch Wale und Schildkröten anzutreffen. Aus dem Boden werden Maniok und Süßkartoffeln gewonnen. Geerntet werden können zudem Kaffee- sowie Kakaobohnen. Manche Urvölker schnitzen Reliquiarfiguren aus Holz. Diese Figuren stellen die Urahnen des entsprechenden Stammes dar. Neben Holz werden die ovalen Gesichter mit Edelmetalllamellen sowie Folie verziert. Ein sichelförmiger Aufsatz thront über dem Kopf. Die Skulptur sitzt meist auf einem rechteckigen Holzstück.