Lidl-Erpresser zündeten Rohrbomben - Prozess

Bochum - Sie wollten Millionen von Lidl und nahmen billigend den Tod Unschuldiger in Kauf. Jetzt muss sich ein Paar aus Gelsenkirchen vor Gericht für seine Taten verantworten.

Der 48-jährige Mann aus Gelsenkirchen und seine sechs Jahre ältere Partnerin sollen zwischen 2012 und 2016 drei Sprengsätze vor Filialen des Discounters in Bochum, Bottrop und Herten gezündet haben.

+ Fahndungsfotos und eine Maske brachten die Ermittler auf die Spur des Erpresser-Paares. © dpa In einem der per E-Mail versandten Erpresserschreiben hieß es, dass auch „unschuldige Menschen“ zu Tode kommen könnten. Bei den ersten zwei Rohrbomben-Anschlägen hatte es lediglich Sachschäden gegeben, beim letzten Anschlag am 15. April 2016 in Herten war eine Mitarbeiterin von herumfliegenden Teile leicht verletzt worden. Die Anklage lautet daher auf räuberische Erpressung und Mordversuch.

„Sie hatten vor, in Spanien ein Ferienhaus zu kaufen, um dort ihren Lebensabend zu verbringen“, so die Verteidiger des Paares. Lidl soll ihnen tatsächlich eine Million Euro überwiesen haben, abgehoben wurden aber nur rund 1800 Euro - aus Angst, entdeckt zu werden, wie die Verteidiger am Rande des ersten Verhandlungstages sagten.

Zum Prozessauftakt vor dem Bochumer Landgericht äußerten sich die Angeklagten zunächst nicht zu den Vorwürfen. Nach Angaben der Anwälte ist im Laufe des Prozesses aber mit Geständnissen zu rechnen. „Die Angeklagten wollten aus ihrer miserablen Situation heraus“, sagte Volker Schröder, Verteidiger der 54-jährigen Angeklagten, am Rande des Prozesses.

