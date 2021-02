Nach Explosion in Lidl-Zentrale: Weitere Paketbombe in München entdeckt - und entschärft

Nach einer Explosion in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm wird nun ermittelt. Mehrere Personen werden verletzt. Die Polizei Heilbronn bestätigt: Es war eine Paketbombe.

Update vom 18. Februar, 18.56 Uhr: Nach den Explosionen einer Paketbombe in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm ist auch in München eine verdächtige Postsendung entdeckt worden. In der Nacht zum Donnerstag gelang es in einem Paktverteilzentrum beim Flughafen München, das Paket abzufangen und zu entschärfen, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten.

Das Paket war an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert. Um welche Firma es sich handelt, ist nach aktuellem Stand noch unklar. In Baden-Württemberg hatte es neben der Explosion bei Lidl in Neckarsulm auch einen Vorfall bei einem Getränkehersteller in Eppelheim gegeben. Beide Orte liegen rund 60 Kilometer von einander entfernt.

Das Bayerische Landeskriminalamt sei eng in die Ermittlungen eingebunden. Derzeit prüfen Spezialisten sämtliche an den Tatorten und der entschärften Sendung gesicherten Spuren, um möglichst rasch dem Täter oder den Tätern auf die Spur zu kommen.

Explosion in Lidl-Zentrale: Zusammenhang zu weiterer Paketbombe?

Update vom 18. Februar, 9.30 Uhr: Nach der Explosion in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm sind die Hintergründe noch immer unklar. „Unsere Ermittlungen dauern an, aber aktuell gibt es da nichts Neues“, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Von wem der Brief stammt, der am Mittwochnachmittag für die Explosion gesorgt hat, ist noch immer unklar. Auch ein mögliches Motiv des Absenders und die Frage, ob es zuvor eine Bombendrohung gegeben haben könnte, seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie echo24.de* nun berichtet, soll vor allem ein Mitarbeiter bei der Explosion erheblich verletzt* worden sein.



Wie mehrere Medien nun übereinstimmend berichten, werde ein Zusammenhang zu einer weiteren Explosion untersucht. Ganz in der Nähe, im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis, hatte es bereits am Dienstag ebenfalls eine Explosion gegeben. In den dort angesiedelten „Wild-Werke“ wird unter anderem Capri Sun produziert. Wie unter anderem der SWR berichtet, soll auch hier ein Paket explodiert sein, ein Mitarbeiter sei dabei leicht verletzt worden. Obwohl die Hintergründe auch in diesem Fall bislang unklar sind, soll das Paket ebenfalls kurz bevor es geöffnet wurde, angeliefert worden sein.

Explosion in Lidl-Zentrale: Polizei bestätigt Paketbombe - Entschärfungs-Kommando im Gebäude

Ursprungsmeldung vom 17. Februar 2020: Neckarsulm - Schock-Nachricht aus dem schwäbischen Neckarsulm! An diesem Mittwoch kam es in der Verwaltungszentrale des Discounters Lidl* zu einer schweren Explosion. Diese wurde laut Polizei „mutwillig“ herbeigeführt.

Explosion in Lidl-Zentrale in Neckarsulm - Polizei und Rettung mit Großaufgebot vor Ort

„Die Explosion wurde aufgrund eines Päckchens hervorgerufen“, erklärte ein Sprecher der Heilbronner Polizei Merkur.de*. Es handelte sich also um eine Art Paketbombe. „Durch die Explosion sind drei Personen verletzt worden, zwei Personen leicht und eine Person mittelschwer bis schwer. Die Rötelstraße ist weiträumig abgesperrt worden, die Einsatzkräfte sind vor Ort“, erzählte der Polizeisprecher weiter. Die Explosion habe sich um 14.50 Uhr ereignet.

Zum Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften gehört demnach auch ein Bombenentschärfungskommando. Wie die Heilbronner Polizei auf Nachfrage von Merkur.de* ferner erklärte, würden „Spezialisten vom Landeskriminalamt“ das Gebäude weiträumig nach „verdächtigen Gegenständen“ durchsuchen und diese gegebenfalls untersuchen.

+ Feuerwehr Neckarsulm.jpg © Simon Adomat/dpa

Explosion in Lidl-Zentrale in Neckarsulm: Polizei bestätigt Paketbombe - Bombenentschärfer vor Ort

Mehr als 100 Personen wurden nach der Explosion aus dem Gebäude evakuiert, Seelsorger kümmerten sich um die Mitarbeiter, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die verletzten Mitarbeiter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verwaltungszentrale des Discounter-Riesen Lidl befindet sich Neckarsulm (rund 25.000 Einwohner) in einem großen Gewerbegebiet zwischen Neckar und Autobahn A6. Eine Bombendrohung gab es laut Polizei im Vorfeld nicht. Wer steckt hinter der heimtückischen Tat? Das ist bislang völlig unklar, das gilt auch für die Hintergründe des Verbrechens.

Explosion in Lidl-Zentrale in Neckarsulm: Wer steckt dahinter? Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Die Kriminalpolizei hat parallel zur Arbeit des Bombenentschärfungskommando die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben von heidelberg24.de* prüft die Polizei aktuell, ob es einen Zusammenhang mit einer Explosion beim Capri-Sun-Hersteller ADM Wild in Eppelheim am Dienstag gibt. (pm) *Merkur.de, echo24.de und heidelberg24.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Simon Adomat/dpa