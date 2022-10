Bei US-Woche von Lidl gibt es wohl den amerikanischsten Hummus aller Zeiten - „Warum? Grotesk“

Von: Miriam Haberhauer

Ein Lidl-Kunde entdeckt Kakao-Hummus im Regal. Schockiert teilt er ein Foto davon im Netz. Die Nutzer sind gespaltener Meinung.

München - Brathendl, Kasspatzn, Bratwürste - die deutsche Küche hat so einige kulinarische Schmankerl parat. Trotzdem sind auch Kulinaritäten aus anderen Ländern immer wieder gern gesehen. Passend zu Halloween, das besonders in den USA groß gefeiert wird, hat Lidl zahlreiche amerikanische Spezialitäten im Angebot. Auch andere Discounter und Supermärkte, wie zum Beispiel Kaufland und Aldi bieten Kunden passende Halloween-Produkte an.

Lidl-Kunde macht ungewöhnliche Entdeckung: „Schoko-Hummus gefällig?“

Neben amerikanischen Riesen-Erdnussflips, Peanut-Butter oder XXL Muffins hat Lidl aktuell auch ein ganz besonderes Produkt auf Lager. Kunden können sich in den britischen Filialen „Sweet Cocoa Hummus“ in den Einkaufwagen legen. Ein Lidl-Kunde entdeckte das Produkt im Regal und teilte ein Foto davon auf Twitter. Dazu schrieb er: „Es ist amerikanische Woche bei Lidl. Schokoladen-Hummus gefällig?“

Hummus, eine orientalische Spezialität, wird normal aus pürierten Kichererbsen oder Ackerbohnen hergestellt und hat eine helbbraune Farbe. Das süße Kakao-Hummus ist hingegen dunkelbraun und erinnert an einen bekannten Haselnuss-Aufstrich.

„Nein. Einfach Nein.“ - Twitter-Nutzer wenig begeistert

Die ungewöhnliche Kombination aus Kakao und Hummus war bei weitem nicht jedermanns Geschmack. „Warum? Grotesk“, meinte ein Nutzer. Eine andere Userin bat den Briten, das Kakao-Hummus für sie zu probieren, um darüber zu berichten. „Nein!“, war seine deutliche Antwort auf die Frage. Er hatte es gar nicht erst gekauft. Einzelne Nutzer kündigten hingegen an, den Selbstversuch zu wagen und sich das Püree zu kaufen.

Andere User fragten sich, womit man die spezielle Hummus-Variation wohl kombinieren könnte. „Was macht man damit? Karotten eintunken? Komisch", urteilte ein Nutzer. Die Mehrheit der Kommentare war von der merkwürdigen Kombination sichtlich angewidert: „Nein. Einfach Nein", meinte jemand. Eine Nutzerin hielt fest: „Ich liebe beides. Nur nicht zusammen."