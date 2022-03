Liechtenstein: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Teilen

Schloss Vaduz © IMAGO

Liechtenstein liegt im Zentrum des europäischen Alpenbogens zwischen Österreich und der Schweiz. Das Fürstentum wird als konstitutionelle Erbmonarchie regiert. Der Landesfürst hat also Mitspracherecht bei den Regierungsgeschäften.

Liechtenstein ist das sechstkleinste Land der Welt.

In der Hauptstadt Vaduz leben gerade mal rund 5.700 Einwohner.

Das Fürstentum galt lange Zeit als beliebte Steueroase.

Vaduz – Mit einer Fläche von gerade mal 160 Quadratkilometern ist Liechtenstein der viertkleinste Staat in Europa und gehört zu den europäischen Zwergstaaten, wie Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat. 1719 erhob Kaiser Karl VI. die Grafschaft Vaduz zum Fürstentum mit dem Namen Liechtenstein. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Land zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort und einer beliebten Steueroase.

Liechtenstein: Erste Siedler, Räter und Alemannen

Archäologische Funde haben ergeben, dass bereits im 5. Jahrtausend vor Christus erste Menschen das Gebiet des heutigen Liechtenstein besiedelten. Später waren Kelten sowie der Volkstamm der Räter hier ansässig. Im Jahr 15 vor Christus wurde das Gebiet unter Kaiser Augustus von den Römern erobert.

Nach dem Zerfall des Römischen Reichs breiteten sich die Alemannen in der ehemals römischen Provinz Raetia aus. Im 8. Jahrhundert wurde Rätien in das Fränkische Reich und im 10. Jahrhundert in das alemannische Herzogtum eingegliedert. Im Jahr 1180 übergab Kaiser Friedrich I. das Gebiet an die Herren von Schellenberg. Im 14. Jahrhundert entstanden durch Teilung die Grafschaften Vaduz und die Herrenschaft Schellenberg, die in den Folgejahrhunderten immer wieder Schauplatz von Kriegen und Plünderungen waren.

Liechtenstein: Hexenverfolgung und Entstehung des Fürstentums

Im 16. und 17. Jahrhundert schlugen die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte auf. Es kam zu einer Reihe von Hexenprozessen. Allein zwischen 1648 und 1651 wurden etwa 100 Personen der Hexerei beschuldigt und hingerichtet. Die Vaduzer Hexenprozesse nahmen 1681 ihr Ende, als der Kaiser dem Grafen Ferdinand Karl von Hohenems die Fortsetzung der Inquisition untersagte. Als herauskam, dass sich der Graf am Vermögen der Verurteilten bereichert hatte, wurde er nach Kaufbeuren in Schwaben verbannt.

Nachdem sich die Herrscher von Hohenems verschuldet hatten, wurden Vaduz und Schellenberg an Fürst Hans Adam von Liechtenstein verkauft. Am 23. Januar 1719 wurden die Grafschaft und die Herrenschaft zum Reichsfürstentum mit dem Namen Liechtenstein vereinigt. Nachdem Liechtenstein während der Koalitionskriege Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder von fremden Truppen besetzt worden war, gründete Napoleon Bonaparte den Rheinbund, in welchem das Fürstentum Liechtenstein als unabhängiger Staat aufgenommen wurde. Beim Wiener Kongress (1814/15) wurde schließlich die Unabhängigkeit Liechtensteins bestätigt. Das Land wurde Teil des Deutschen Bundes.

Liechtenstein: Entwicklungen im 20. Jahrhundert

Im Ersten Weltkrieg blieb Liechtenstein neutral, löste aber nach Kriegsende aufgrund der wirtschaftlichen Einbußen seinen Zollvertrag mit dem Kriegsverlierer Österreich auf. Es kam zur Annäherung mit der Schweiz. 1923 wurde Liechtenstein Schweizer Zollgebiet und ein Jahr später wurde der Schweizer Franken als Währung eingeführt. Auch im Zweiten Weltkrieg blieb Liechtenstein neutral.

Lesen Sie auch Liberia: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie Liberia ist ein Staat an der westafrikanischen Atlantikküste. Der Name des Landes bedeutet „frei“, da sich hier ehemalige Sklaven aus Amerika ansiedelten. Die Republik ist auch eine der wenigen Staaten in Afrika, die im Zeitalter des Imperialismus nicht kolonialisiert wurden. Liberia: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

In der Nachkriegszeit entwickelte sich das Fürstentum zu einem wichtigen Wirtschafsstandort mit einer großen politischen Stabilität. 1990 trat das Land den Vereinten Nationen bei und zwei Jahre später nahm Liechtenstein am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teil. 2004 ernannte Fürst Hans-Adam II. seinen Sohn Erbprinz Alois von Liechtenstein zu seinem Stellvertreter. Der Titel Fürst wird allerdings erst nach dessen Tode vererbt. Im Jahr 2008 flog eine Steueraffäre mit einigen Steuerhinterziehern aus Deutschland auf, weswegen sich das Land auf dem Finanzplatz neu aufstellte.

Liechtenstein: Das politische System

Der Verfassung nach besitzt Liechtenstein eine konstitutionelle Erbmonarchie, das auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage gestützt ist. Im Gegensatz zu anderen europäischen Monarchien hat der Landesfürst von Liechtenstein jedoch nicht nur repräsentative Aufgaben. Er verfügt über weitreichende Vollmachten, hat maßgeblichen Einfluss auf die Regierungsbildung und führt die Staatsgeschäfte.

Die Legislative liegt beim Landtag des Fürstentums Liechtenstein, der direkt vom Volk gewählt wird und aus 25 Abgeordneten besteht. Die Exekutive bildet sich aus einer fünfköpfigen Regierung, bestehend aus einem Regierungschef und vier Regierungsräten. Diese werden auf Vorschlag des Landtags vom Landesfürsten ernannt. Der Landesfürst selbst hat laut einer umstrittenen Verfassungsänderung von 2003 die Möglichkeit, die Regierung ohne Angabe von Gründen zu entlassen.

Liechtenstein: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Vaduz

Amtssprache: Deutsch

Fläche: 160,5 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 38.650 (Stand 2019)

Währung: Schweizer Franken (CHF)

Verwaltungsgliederung: 11 Gemeinden

Religion: Römisch-Katholisch

Liechtenstein: Sprachen und Bevölkerung

Laut Verfassung ist die Amtssprache in Liechtenstein Deutsch. Die Schrift- und Mediensprache ist das Schweizer Hochdeutsch. Daneben existieren noch verschiedene liechtensteinische Mundarten, die weitgehend der mittelalemannisch-hochalemannischen Übergangsmundart zuzuordnen sind. Erstaunlich dabei ist, dass sich die Ortsdialekte des Zwergstaates von Gemeinde zu Gemeinde teilweise wesentlich voneinander unterscheiden. Vor allem die höchstalemannisch-walserdeutsche Mundart von Triesenberg hebt sich stark von den anderen Mundarten ab.

Liechtenstein zählt nicht ganz 40.000 Einwohner, wobei etwa zwei Drittel der Einwohner gebürtige Liechtensteiner sind und fast 60 Prozent der ausländischen Wohnbevölkerung aus dem übrigen deutschen Sprachraum stammt. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte beträgt rund 238 Menschen pro Quadratkilometer. Ein kurioser Umstand: Seit 2014 werden fast alle Liechtensteiner im Ausland geboren, da die Geburtsabteilung des Liechtensteinischen Landesspitals geschlossen wurde.

Liechtenstein: Geografie und Städte

Der Alpenrhein bildet im Westen die Grenze zwischen den Alpenländern Liechtenstein und Schweiz. Der Zwergstaat ist umgeben von den Schweizer Kantonen St. Gallen im Westen und Graubünden im Süden. Im Osten grenzt das Land an das österreichische Bundesland Vorarlberg. Rund die Hälfte des Staatsgebiets ist Gebirge. Liechtenstein liegt dabei am Westende des Rätikons und somit am geologischen Westende der Ostalpen. Der höchste Punkt des Landes ist der Vordere Grauspitz mit einer Höhe von 2.599 Metern. Der Rhein bildet nicht nur den 27 Kilometer langen Grenzfluss, sondern ist auch wichtig für die Wasserversorgung des Landes. Allerdings sorgte der größte und wichtigste Fluss des Landes in der Vergangenheit auch immer wieder für Überschwemmungen und verheerenden Hochwasserkatastrophen.

Der Staat selbst ist in elf Gemeinden gegliedert. Diese werden jeweils wiederum dem stark kultivierten Norden (Unterland) und dem weniger bewirtschafteten Süden (Oberland) zugeordnet.

Die Gemeinden Liechtensteins im Überblick

1 Ruggell: 2.354 Einwohner, Orte: Ruggell

Ruggell: 2.354 Einwohner, Orte: Ruggell 2 Schellenberg: 1.119 Einwohner, Orte: Schellenberg

Schellenberg: 1.119 Einwohner, Orte: Schellenberg 3 Gamprin: 1.687 Einwohner, Orte: Gamprin, Bendern

Gamprin: 1.687 Einwohner, Orte: Gamprin, Bendern 4 Eschen: 4.509 Einwohner, Orte: Eschen, Nendeln

Eschen: 4.509 Einwohner, Orte: Eschen, Nendeln 5 Mauren: 4.395 Einwohner, Orte: Mauren, Schaanwald

Mauren: 4.395 Einwohner, Orte: Mauren, Schaanwald 6 Schaan: 6.027 Einwohner, Orte: Schaan

Schaan: 6.027 Einwohner, Orte: Schaan 7 Planken: 479 Einwohner, Orte: Planken

Planken: 479 Einwohner, Orte: Planken 8 Vaduz: 5.701 Einwohner, Orte: Vaduz

Vaduz: 5.701 Einwohner, Orte: Vaduz 9 Triesenberg: 2.642 Einwohner, Orte: Triesenberg, Masescha, Silum, Gaflei, Steg, Malbun

Triesenberg: 2.642 Einwohner, Orte: Triesenberg, Masescha, Silum, Gaflei, Steg, Malbun 10 Triesen: 5.316 Einwohner, Orte: Triesen

Triesen: 5.316 Einwohner, Orte: Triesen 11 Balzers: 4.667 Einwohner, Orte: Balzers, Mäls

Land: Wissenswertes zum Land

Trotz seiner überschaubaren Größe hat Liechtenstein auf 160 Quadratkilometer doch so einiges zu bieten. Neben der Burg Gutenberg oder der Falknerei Galina in Malbun, lockt vor allem der Hauptort Vaduz mit einigen Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen das Schloss Vaduz, das Landesmuseum Liechtenstein, die Schatzkammer, die Alte Rheinbrücke, das Rote Haus oder auch die Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein.

Darüber hinaus sind auch das Alpenrheintal und das Saminatal landschaftlich besonders reizvoll. Und auch die Wanderrouten wie der Fürstensteig oder der Höhenweg Eschnerberg erfreuen sich hoher Beliebtheit. Da das Land allerdings nur ein begrenztes Tourismusangebot hat, ist er aus volkswirtschaftlicher Sicht nur von geringer Bedeutung. Lediglich zum Landesjubiläum „300 Jahre Fürstentum Liechtenstein“ im Jahr 2019 erlebte das Land wieder einen Touristen-Boom. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde die 75 Kilometer lange Wanderroute Liechtenstein-Weg neu eröffnet.

Die Wirtschaft des Landes konzentriert sich vorwiegend auf den Industrie- und Dienstleistungssektor. Das Bruttoinlandseinkommen pro Einwohner belief sich 2016 auf 134.210 Schweizer Franken und ist im internationalen Vergleich eines der höchsten aller EU-Staaten. Dabei spielt auch der Finanzdienstleistungssektor mit seinem Treuhandwesen eine wesentliche Rolle der liechtensteinischen Volkswirtschaft.