„Wahnsinn, wie gewuchert wird“: Schnitzel-Preis in Österreich-Stadt in neuer Dimension

Von: Michelle Brey

Österreich und das Wiener Schnitzel gehören einfach zusammen. Doch für den Küchenklassiker muss man oft tief in die Tasche greifen. Nicht alle finden das gut.

München/Wien – Das Wiener Schnitzel ist ein Klassiker, der bei einem Besuch in Österreich für viele nicht fehlen darf. Hauchdünnes Fleisch, paniert und perfekt angebraten: Was will das Kulinarik-Herz mehr? Mittlerweile kostet das Schnitzel in Deutschlands Nachbarland hier und da jedoch schon eine ganze Menge.

Ein Wirt rechnete zuletzt vor, dass ein Schnitzel für 28 Euro „eigentlich zu billig“ sei. Der Lieferservice Lieferando hat nun einen Preisvergleich gemacht. Berücksichtigt wurden dafür fünf österreichische Städte. Die Meinungen zu den durchschnittlichen Preisen pro Stadt sind gespalten.

Österreich: Durchschnittlich 18,60 Euro für ein Wiener Schnitzel in Salzburg

Die preisliche Rangliste für das Wiener Schnitzel vom Schwein führt klar Salzburg an, wie mehrere Medien übereinstimmend in Bezug auf den Preisvergleich berichteten. In Salzburg kostet das Wiener Schnitzel durchschnittlich stolze 18,60 Euro. Das entspricht knapp sechs Euro Unterschied im Vergleich zur zweitteuersten Stadt. Diese ist Innsbruck.

Gastwirte in Österreich verlangen für das Wiener Schnitzel einen stolzen Preis. © Christian Bruna/dpa

Darauf folgt Wien an dritter Stelle. Innsbruck ist im Übrigen auch die Stadt mit der höchsten Dichte an Schnitzel-Restaurants. Und in Bezug auf das originale Wiener Schnitzel (vom Kalb), mit einem Preis von rund 15 Euro, auch die teuerste Stadt.

Stadt Durchschnittlicher Preis pro Wiener Schnitzel (Schwein) Durchschnittlicher Preis pro Wiener Schnitzel (Kalb) Salzburg 18,60 Euro keine Angabe Innsbruck 12,46 Euro 14,89 Euro Wien 11,29 Euro 10,41 Euro

„Abzocke“: Durchschnittliche Schnitzel-Preise für einige unverständlich

Die Reaktionen auf den Preisvergleich sind unterschiedlich. „Alles über zehn Euro ist Abzocke“, hieß es einerseits in einem Kommentarbereich des Portals heute.at. „Wahnsinn, wie mit unserem Kult-Essen gewuchert wird“, schrieb jemand anderes.

Es gab aber auch andere Meinungen. „Bleibt zu Hause, wenn ihr es euch nicht leisten könnt“, lautete ein weiterer Kommentar. „Selber machen und es schmeckt“, riet ein anderer. Welchen Einfluss die Statistik von Lieferando auf das Kaufverhalten haben wird, bleibt wohl offen. An 18,60 Euro als durchschnittlichen Preis in Salzburg dürften aber wohl auch nur echte Schnitzel-Liebhaber oder vielleicht eingefleischte Fans des TSV 1860 München etwas finden.

Zusätzlich zum Schnitzel-Preis stößt so manchem aktuell eine umstrittene Extra-Gebühr in Restaurants unangenehm auf. Wirte aus Österreich rechtfertigten den Aufpreis. (mbr)