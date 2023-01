Lieferant läuft während Spiel aufs Feld, um Essen zu bringen: „Verrückteste, was ich je gesehen hab“

Video zeigt kuriose Szene

Als Essenslieferant muss man Bestellungen fast überall hinbringen. In den USA machte ein Lieferant auch vor einem Basketballspiel nicht halt. Mit Folgen.

München/Chicago – Essenslieferanten haben alles andere als eine leichte Arbeit. Egal bei welchem Wetter sie unterwegs sind: Die Lieferanten müssen die Bestellung schnell und noch warm bei den Kunden abliefern. Dennoch sorgte Schnee-Chaos auch schon dafür, dass ein bekannter Essenslieferant seinen Dienst einstellen musste. Andernfalls ist der Job nur bei pünktlicher Lieferung wie vom Besteller gewünscht erledigt und wird im Idealfall mit einer positiven Bewertung belohnt.

Auf die hoffte offenbar auch ein Essenslieferant in den USA. Doch der Ort, an dem er seine Lieferung zustellen sollte, war kein gewöhnlicher. Das Essen wurde in Chicago zum College-Basketballspiel der dort ansässigen Loyola Ramblers bestellt. Und damit nahm die kuriose Essenslieferung ihren Lauf – mit Folgen.

US-Essenslieferant läuft auf Basketballspielfeld und sorgt für Unterbrechung – „Wem liefert er was?“

Mitten im Spiel der Ramblers am Mittwoch (25. Januar) gegen die Duquesne Dukes musste die Partie abrupt unterbrochen werden. Aus einem verrückten Grund: Der Lieferant wollte die Lieferung nicht irgendwo in der Sporthalle abgeben – sondern mitten auf dem Spielfeld. An der Seitenlinie betrat er wenige Meter vom Spielgeschehen entfernt das Feld. Dabei wäre er fast mit ein paar Spielern kollidiert, die dort an der Drei-Punkte-Linie um den Ball kämpften. Einer der Schiedsrichter wurde auf den „Eindringling“ aufmerksam und begann, hektisch mit dem rechten Arm zu winken.

Die Aufforderung des Unparteiischen, das Basketballspielfeld umgehend zu verlassen, beeindruckte den Lieferanten wenig. Er hielt die Essenstüte hoch und suchte nach dem Kunden, der sich die Mahlzeit zum Basketballspiel bestellt hatte. Der übertragende TV-Sender ESPN+ fing die Szene im Bild ein. Die beiden Kommentatoren waren von der ungewöhnlichen Essenslieferung völlig überrascht. „Wem liefert er was?“, fragte der eine fassungslos ob der skurrilen Situation. „Dem Schiedsrichter“, antwortete sein Kollege belustigt und mutmaßte, dieser hätte wohl etwas Essen von McDonald‘s zur Stärkung erhalten.

Uber-Eats-Lieferant läuft während Basketballspiel auf das Feld – „Er hat seinen Job gut gemacht“

Einer der Kommentatoren von ESPN+ glaubte, ein Uber-Eats-Abzeichen bei dem Lieferanten erkannt zu haben – was ihm demnach von Kollegen am Spielfeldrand bestätigt wurde. Eine Journalistin der Pittsburgh Post-Gazette gab derweil später an, dass wohl ein Fan die Essensbestellung aufgegeben hatte. Dieser wurde offenbar später auch auf der Videoleinwand der Sporthalle gezeigt.

Die Basketballteams nahmen die verrückte Situation samt Spielunterbrechung offenbar mit Humor. „Das Verrückteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe“, meinte Duquesne-Trainer Keith Dambrot. Und scherzte: „Der Typ hatte einen Job zu erledigen. Er hat seinen Job gut gemacht.“ Vielleicht war ihm auch deshalb zum Spaßen zumute, weil seine Mannschaft das Spiel am Ende mit 72:58 für sich entschied.

Für eine kuriose Szene sorgte vor einiger Zeit auch ein Essenslieferant in Deutschland. Der Lieferando-Bote nahm für seine Lieferung lieber den Bus.