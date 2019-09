Spektakulärer Drogen-Fund in Limburg – Polizei nimmt Schmugglerbande fest 

Spektakulärer Fahndungserfolg der Kripo Limburg: Die Beamten haben eine Drogenschmuggler-Bande überführt.

Limburg – Genau ein Jahr lang haben Ermittler der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Mitglieder einer Drogenbande observiert - und jetzt an der Autobahnraststätte Limburg-Nord zugeschlagen. Sie hatten einen guten Riecher: In drei auf dem Gelände abgestellten Lastwagen aus dem Iran entdeckten sie bis gestern 26 Kilo Rohopium. Zwölf Iraner sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Limburg-Nord: Fahrzeuge an Autobahnraststätte werden gründlich untersucht

Wegen der laufenden Ermittlungen und Folgemaßnahmen gibt es bislang noch keine Mitteilung von Polizei und/oder Staatsanwaltschaft zu diesem spektakulären Fahndungserfolg der kleinen Dienststelle. Der Sprecher der Limburger Staatsanwaltschaft, Joachim Herrchen, bestätigte den Vorgang gestern Abend auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Lastwagen sind demnach bereits am vergangenen Mittwoch beobachtet, kontrolliert und schließlich beschlagnahmt worden. Die Fahrzeuge werden seitdem von vorne bis hinten auseinandergenommen. Gestern fanden Spezialisten Rauschgift in der Federung eines Lkw. Die Täter hatten die Zylinder ausgebaut, das Rauschgift eingefüllt und das Gerät wieder verschlossen. Ein Batzen Rohopium steckte in Kuchenform in einem der nagelneuen Reifen.

Der Drogenfund in Limburg-Nord an der Autobahnrastätte zieht Kreise

Die Ermittler halten es für möglich, noch mehr Verstecke ausfindig zu machen. Die bislang sichergestellte Menge von 26 Kilogramm könnte sich also erhöhen.

Die drei im Iran lebenden Fahrer sind auf der Autobahnraststätte festgenommen worden; sechs vermeintliche Bandenmitglieder unmittelbar danach und am Donnerstag in ihren Wohnungen: drei in Elz, einer in Elbtal (jeweils Landkreis Limburg-Weilburg) und zwei in Wiesbaden. Für alle neun hat ein Haftrichter am Amtsgericht in Limburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Sie sitzen über ganz Hessen verteilt hinter Gitter.

Dabei ist es nicht geblieben, der Fall zieht nun bundesweit Kreise. Bis gestern sind drei weitere dringend Tatverdächtige in Nordrhein-Westfalen und Bayern inhaftiert worden. Die Dealer sollen den Stoff unter anderem in Flüchtlingsunterkünften verkauft haben.

Limburg-Nord: Vier der sechs Mitglieder abgelehnte Asylbewerber

Die Iraner sind zwischen 22 und 49 Jahre alt; die älteren sind die Fahrer. Vier der sechs Mitglieder der hessischen Bande sind nach Informationen dieser Zeitung abgelehnte Asylbewerber. Ein anderer hat eine Aufenthaltsgestattung - und den sechsten Mann gibt es eigentlich gar nicht. Jedenfalls nicht unter dem von ihm angegebenen Namen.

Abgelehnte Asylbewerber werden in den Iran nur dann abgeschoben, wenn sie selbst damit einverstanden sind. Das hat das für die Verfahren in Hessen zuständige Regierungspräsidium Gießen auf Anfrage mitgeteilt.

