Angst vor radioaktiver Strahlung: Feuer im Labor von Brennelemente-Fabrik ausgebrochen

In einer Brennelemente-Fabrik in Lingen, die sich in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerks Emsland befindet, brach ein Feuer aus. Besteht Grund zur Sorge um freigesetzte radioaktive Strahlung?

Lingen/Emsland - Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde am Donnerstagabend, 6. Dezember, gegen 19.43 Uhr, auf dem Gelände der "Advanced Nuclear Fuels GmbH Brennelementefertigung", unweit des Kernkraftwerks Emsland, ein Feuer gemeldet. Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Emsland, aus dem nahen Osnabrück und der Grafschaft Bentheim rückte an. Auch Gefahrgut-Spezialisten wurden hinzugezogen, um notfalls austretende Radioaktivität eindämmen zu können.

Lingen: Angst vor radioaktiver Strahlung nach Feuer in Brennelemente-Fabrik

+ Unter anderem werden in dem Betrieb Brennelemente für Atomkraftwerke hergestellt © Nonstopnews Da sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers noch Mitarbeiter im Gebäude des Brennelemente-Herstellers befanden, wurde das Objekt noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte evakuiert. Beunruhigend: Unter anderem werden in dem Betrieb Brennelemente für Atomkraftwerke hergestellt. Laut Bild.de wurden zur Unterstützung sowohl die Werksfeuerwehr der BP Raffinerie als auch die Feuerwehr des Gaskraftwerkes angefordert.

Angst nach Feuer bei Brennelement-Fabrik in Lingen: Umgebung auf radioaktive Strahlung untersucht

+ Ein Großaufgebot der Feuerwehren des gesamten Landkreises Emsland war im Einsatz © Nonstopnews

Es stellte sich relativ schnell heraus, dass es sich um einen Brand im Laborbereich einer Fertigungshalle handelte, der sich im „nicht-nuklearen Teil“ der nuklearen Fertigung der Fabrik befindet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.

Messfahrzeuge der Feuerwehr fuhren zahlreiche Messpunkte in der Umgebung ab und untersuchten so das Umfeld auf freigesetzte radioaktive Strahlung.

Brand bei Brennelement-Hersteller in Lingen: Angeblich keine radioaktive Strahlung

Nach derzeitigen Angaben ergaben die Messungen bislang keine Auffälligkeiten. Bisher ergaben diese aber laut Einsatzleitung der Feuerwehr keine Auffälligkeiten. Laut Polizei wurden weder Menschen verletzt noch gefährlichen Stoffe freigesetzt. Brandermittler haben die Arbeit zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

+ Die Umgebung musste gründlich auf austretende Strahlung untersucht werden © Nonstopnews

