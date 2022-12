Linienbus kommt von Fahrbahn ab - Mehrere Verletzte

Teilen

Bei dem Busunfall auf der A24 wurden mehrere Menschen verletzt. © Ralf Drefin/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Linienbus kommt am Donnerstagmorgen auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern von der Straße ab - und kippt auf die Seite. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Hagenow - Ein mit mehr als 20 Fahrgästen besetzter Linienbus ist auf der Autobahn 24 bei Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dem aktuellen Stand zufolge sind dabei am Donnerstagmorgen der Ersatzbusfahrer und ein Fahrgast schwer und sechs weitere Fahrgäste leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Busfahrer blieb den Angaben zufolge äußerlich unverletzt.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Ergänzenden Informationen der Polizei am Vormittag zufolge fiel ein Alkohol- und Drogentest negativ aus. Da die Einsatzkräfte im Bus Medikamente gefunden hätten, sei dem Fahrer Blut abgenommen worden, das untersucht werden soll.

Der Ersatzbusfahrer wurde inzwischen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrgäste sollen - nach einer zwischenzeitlichen Unterbringung in einem Bus der Ludwigsluster Verkehrsbetriebe am Unfallort - in verschiedenen Krankenhäusern nochmals medizinisch untersucht werden, hieß es. Ob sie die Fahrt in Richtung Hamburg in einem Ersatzbus fortsetzen können, ist laut Polizei noch unklar.

Die A24 ist in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Wöbbelin ausgeleitet. Die zwischen Ausfahrt und der Unfallstelle im Stau stehenden Fahrzeuge werden am verunglückten Bus vorbeigelotst. Die Rettungskräfte haben mit der Bergung des Fahrzeugs begonnen, wie lange diese dauern wird, könne noch nicht gesagt werden.

Ein Polizeisprecher wies darauf hin, dass die Zahl der Verletzten und Schwerverletzten im Zuge der medizinischen Abklärung noch steigen kann. Als schwer verletzt gelte auch die- oder derjenige, der länger als 24 Stunden in einem Krankenhaus behandelt werden müsse. dpa