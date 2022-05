Deutsches Ehepaar von Taxi-Fahrer aus Österreich stehengelassen - Kritik wird laut

Von: Stella Henrich

Teilen

„Ich fahr Taxi“ - das dachte sich offenbar ein Ehepaar aus Deutschland, das mit dem Taxi vom Linzer Flughafen in die Innenstadt wollte. Doch der Fahrer verweigerte den beiden die Beförderung.

München/Linz ‒ Ein Ehepaar aus Deutschland ist sauer. Das Paar wollte mit dem Taxi vom Airport Linz in die Innenstadt fahren, musste am Ende jedoch den Bus nehmen. Dabei ist die Frau schwer krank. Das ist allerdings kein Hindernis für eine Beförderung. Egal, ob der Fahrgast gesund oder krank ist.

„Die gesetzliche Lage ist so, dass sich jeder das Taxi aussuchen kann“, sagt Gunter Mayrhofer, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKO) in Linz. Es bestehe grundsätzlich Beförderungspflicht, wird Mayrhofer in der Online-Ausgabe der Kronen Zeitung zitiert.

Taxi-Fahrt in Linz: Fahrgast will nicht in Rauchertaxi einsteigen

Der Weigerung des Taxi-Fahrers ist offensichtlich vorausgegangen, dass dieser den Mann bei einer verbalen Auseinandersetzung als Psychopathen abgestempelt haben soll. Er wollte damit offenbar seine Solidarität mit einem Kollegen bekunden, in dessen Taxi das Paar aus Deutschland nicht einsteigen wollte. Laut Krone Online kam dieser Fahrer nicht infrage, da er Raucher sein soll und äußerer Eindruck von Fahrzeug und Fahrer dem Paar nicht passte.

In Deutschland ist schon lange Schluss mit dem blauen Dunst im Taxi. Denn seit Inkrafttreten des Bundesnichtraucherschutzgesetzes am 1. September 2007 gilt für alle Verkehrsmittel des öffentlichen Personenverkehrs – also auch für Taxen – ein allgemeines Rauchverbot. Konkret bedeutet das, wenn es im Taxi nach Zigaretten riecht, darf der Kunde den Wagen ablehnen. Das gilt auch laut WKO in Österreich und damit für die rund 10.000 Taxis mit seinen über 22.000 Mitarbeitern des Landes.

Gunter Mayrhofer aus Linz jedenfalls fordert von der Branche, es könne nicht schaden, die Fahrer hin und wieder an die Rechte und Pflichten im Taxi zu erinnern. Denn dass man sich im Taxi anschnallen muss, ist nichts Neues. Aber dass Durian Früchte in einem Taxi nicht gegessen werden dürfen, überrascht dann schon ein wenig.