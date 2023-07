29 Erinnerungen an deine Sommerferien, die du nur als Dorfkind erlebt hast

Von: Nadja Rödig

Es gibt nichts Besseres als Kartoffeln frisch aus der Glut vom Lagerfeuer.

Auf dem Land groß zu werden bedeutet schon mal Langeweile, immerhin sind die Freizeitangebote im Vergleich zur Großstadt eher begrenzt. Wenn wir früher also in den Sommerferien zu Hause geblieben sind, mussten wir schon etwas kreativ werden, um uns selbst zu bespaßen. Das bedeutete viel Zeit draußen und rückblickend so manche Aktion, die man schon als dumm oder riskant bezeichnen könnte.

Okay, wir waren dumm, aber weiter im Text ... © Disney/Marvel

Trotzdem hatten wir auch auf dem Land viel Spaß und haben Erinnerungen gesammelt, die wir mit tattrigen 80 Jahren unseren Enkelkindern erzählen können ... In die Richtung: „Weißt du, zu MEINER Zeit sind wir noch 200 Kilometer zu unseren Freunden gelaufen!“



Und auch wenn du dir jetzt denkst: „Ist gut, Oma.“ Bei diesen sommerlichen Erinnerungen wirst du garantiert auch etwas nostalgisch.

1. Du kannst bis heute nicht an Löwenzahn vorbeigehen, ohne zu pusten oder dir eine Krone daraus zu basteln.

Pusteblumen sind einfach alles!!! © Norbert Neetz/Imago

2. Noch schöner wurden nur deine Gänseblümchen-Ketten.

3. Wenn du kein eigenes Baumhaus hattest, dann ein ✨ selbstgebautes Lager ✨ im Wald, das zugegeben nur aus ein paar zurechtgebogenen Ästen bestand. (Trotzdem cool.)

4. Einen Staudamm bauen hat natürlich auch dazugehört.

5. Im Maisfeld haben du und deine Freunde immer verstecken gespielt. Und immerhin ist nie jemand lange verloren gegangen.

6. Dabei habt ihr natürlich auch mal einen Maiskolben mitgehen lassen.

7. Noch besser waren nur die geklauten Kirschen aus dem Nachbargarten.

8. Du bist kilometerweit gelaufen, um deine Freunde zu sehen oder hast gleich eine Radtour daraus gemacht.

9. Vom Springkraut konntest du natürlich nicht die Finger lassen. Dafür war das Platzenlassen zu gut!

Springkraut hat dich einfach magisch angezogen. © blickwinkel/Imago

10. Nicht ganz so toll war das Gefühl auf einen Puffpilz zu treten.

11. Und von Brennnesseln will ich gar nicht erst anfangen!

12. Aus irgendeinem Grund hast du dir immer Ahornflügel auf die Nase geklebt.

13. Wenn es richtig heiß war, habt ihr mit dem Gartenschlauch eine Rutschbahn aus dem Garten gemacht.

14. Oder ihr seid einfach durch den Rasensprenger gelaufen, weil das nächste Freibad eine halbe Weltreise weit weg war!

15. Schwimmen gelernt hast du sehr wahrscheinlich in einem See.

16. Du wirst nie das erste Mal vergessen, als dich ein Fisch ein bisschen am kleinen Zeh angeknabbert hat. (Okay, vielleicht hat er ihn auch nur gestreift.)

17. An nicht ganz so heißen Tagen seid ihr nicht in den See, sondern vom Heuboden gesprungen.

18. Eine noch dümmere Mutprobe war eigentlich nur, den Elektrozaun mit einem Grashalm anzutippen.

19. Auf dem Dorf konntest du einfach mitten auf der Straße Kreidebilder malen.

20. Oder noch besser: Himmel und Hölle spielen.

21. Du hast im Sommer ganz neue Formen der Mobilität entdeckt: Einrad fahren, Pedalos und Tandems zum Beispiel.

22. Aber nichts ging über Schubkarrenrennen ... mit echten Schubkarren natürlich!

23. Oder du hast dich gleich einfach einen Hügel runterkullern lassen.

24. Kein Wunder, dass du sechs Wochen am Stück mit Grasflecken herumgelaufen bist.

Da führte kein Weg herum. © Imago

25. Abends hast du mit deinen Kumpels um Pfennige geneunerlt oder sogar schon gepokert, wenn du richtig cool warst.

26. Oder ganz harmlos mit deiner Familie im Garten oder auf dem Balkon gekniffelt.

27. Das Highlight des Sommers waren die Schlauchbootfahrten auf dem nächstbesten Fluss.

28. Und am Ende der Fahrt am Ufer zu zelten!

29. Natürlich mit einem letzten Lagerfeuer, um die Ferien ausklingen zu lassen. Und ganz wichtig! Mit Stockbrot im Feuer, während man die Kartoffeln aus der Glut gefischt hat.

