Listerien in Pizzasalami und Brühwurst: Zwei Todesfälle - Wilke Wurstwaren in Twistetal geschlossen

Die gefährlichen Bakterien Listerien wurden in Pizzasalami und einer Brühwurst der Firma Wilke Wurstwaren im nordhessischen Waldeck-Frankenberg nachgewiesen - es gab bereits zwei Tote.

Update am 02.10.2019 um 14.20 Uhr -

Die „Taskforce“ des Regierungspräsidiums in Kassel war auch am Mittwoch noch einmal im Betrieb bei Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf, ebenso Veterinärmedizinär Dr. Martin Rintelen und Fritz Schäfer, beim Landkreis Dezernent für Verbraucherschutz.

Beide haben auch der Geschäftsführung von Wilke die Verfügung überreicht, nach der der Betrieb sofort geschlossen werden muss. „Das war mein schwerster Gang als Kommunalpolitiker“, sagte Schäfer mit Blick auf die rund 200 Mitarbeiter. Die Agentur für Arbeit sei informiert worden, sagte Landrat Dr. Reinhard Kubat.

Wie es für die Mitarbeiter weitergeht ist unklar

Wie es für die Mitarbeiter weitergeht, ist noch völlig unklar. Dennoch habe es keine andere Option gegeben, so Kubat. „Wir haben eine Verpflichtung gegenüber den Mitbürgern.“

Gestartet wurde deshalb auch umgehend eine Rückrufaktion für alle Produkte ausgenommen Vollkonserven. In die ganze Welt liefert Wilke Produkte, vor allem in Gastronomie und Großküchen, unter anderem auch von Krankenhäusern und Altenheimen. Ob der Betrieb weiterbestehen könne, „kann ich nicht beurteilen“, so Martin Rintelen.

Update am 02.10.2019 um 13.30 Uhr -

Rund 200 Mitarbeiter sind von dem vorläufigen Aus von Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf (Landkreis Waldeck-Frankenberg) betroffen. Ob der Betrieb dort irgendwann weitergehen kann, ist derzeit noch völlig offen.

„Wiederholt“ sei man mit der Situation konfrontiert worden, dass Verunreinigungen in Wilke-Produkten gefunden wurden, sagte Landrat Dr. Reinhard Kubat. Eine genaue Untersuchung der Genomzusammensetzung der Listerien nach den Todesfällen hat dann nahezu 100-prozentige Klarheit gebracht.

Wurstfirma wird seit Jahresanfang vom Veterinäramt begleitet

Seit etwa Jahresanfang begleite man den Betrieb bereits, sagte Veterinär Dr. Martin Rintelen. Die beiden Listerien-Befunde aus Hamburg und Baden-Württemberg waren der Auslöser. Unter anderem habe es daraufhin eine Grundreinigung des gesamten Betriebs gegeben.

Quelle der Verunreinigung noch nicht gefunden

Dennoch sei es bisher nicht gelungen, die Quelle der Verunreinigung zu finden. Möglicherweise seien die fünf großen Schneide-Maschinen der Auslöser. Dort – einem sogenannten Hochrisiko-Bereich – seien Listerien gefunden worden. Das sei auch ausschlaggebend gewesen für die Schließung, so Rintelen.

In geschnittenen Produkten wie Pizzasalami und Brühwurstaufschnitt wurden Listerien nachgewiesen. Diese Form von Keimen dürften durchaus in Lebensmitteln vorkommen, allerdings nur bis zu einem gewissen Grenzwert. Und: In einem sensiblen Bereich wie im Umfeld von Schneide-Maschinen dürften überhaupt keine Listerien nachgewiesen werden, betonte Rintelen.

Möglicherweise ist Wasser die Ursache für die Listerien

Möglich sei auch, dass die Keime durch Wasser in die Produkte gelangt seien. Der Brunnen, aus dem Wilke sein Wasser für die Produktion bezieht, sei nicht verunreinigt, sagte der Veterinär. Wasser sei bei Listerien generell ein Problem. Bei Wilke tropfe es beispielsweise aus Rohrleitungen von der Decke, auf dem Boden hätten sich Pfützen gebildet.

Mitarbeiter der Reinigungsfirma werden untersucht

Es sei schwer, einen solchen Betrieb komplett trocken zu bekommen, so Rintelen. Die Reinigung habe Anfang diesen Jahres eine neue Fremdfirma für Wilke übernommen. Da auch Menschen Träger von Listerien sein können, seien auch alle Mitarbeiter untersucht worden. Festgestellt wurde dabei aber nichts, betonte der Amtsleiter.

Das sind Listerien - Symptome sind Fieber, Erbrechen und Durchfall

Listerien seien nahezu überall zu finden, sagt Landkreis-Veterinär Dr. Martin Rintelen. „Träger kann auch der Mensch sein“. Gefunden werden sie laut Informationsseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht nur auf tierischen Lebensmitteln wie Geflügel und Fleisch sowie in Milch und Milchprodukten. Auch auf pflanzlichen Lebensmitteln wie vorgeschnittenen Salaten wurden sie bereits festgestellt.

Laut RKI können Listerien nicht nur auf Lebensmitteln gefunden werden, sondern auch in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Die Inkubationszeit einer Listeriose liegt zwischen wenigen Stunden bis zu sechs Tagen. Gefährdet sind Personen wie Ältere, Kranke und Schwangere. Symptome einer Erkrankung sind unter anderem Fieber, Erbrechen und Durchfall. Listerien können beispielsweise zu einer Blutvergiftung führen.

Erstmeldung vom 02.10.2019 um 12.09 Uhr - Das Veterinäramt des Landkreises hat Wilke Wurstwaren in Berndorf geschlossen. Der Grund: Zwei Todesfälle in Hessen sind laut Untersuchungen auf Produkte des Betriebs zurückzuführen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe einen „unmittelbaren Zusammenhang“ hergestellt, sagte Landrat Dr. Reinhard Kubat bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tode durch Wilke-Produkte eingetreten sind, liege demnach bei 99,6 Prozent.

Listerien für Risikogruppen lebensgefährlich

Listerien, also Keime, seien festgestellt worden. Bei gesunden Menschen würden diese lediglich grippeähnliche Symptome auslösen, sagte Dr. Martin Rintelen, Leiter des Gesundheitsamtes. Bei Risikogruppen wie Älteren, Schwangeren und Immungeschwächten könnten Listerien allerdings zum Tode führen. Beide Todesfälle seien ältere Menschen aus Hessen gewesen. Weitere Informationen dazu gebe es derzeit nicht. Beobachtet würden aktuell noch 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wilke-Produkten zusammenhängen.

Wegen Listerien in der Wurst: Rückruf-Aktion gestartet

Gestartet wurde jetzt auch eine Rückruf-Aktion für alle Produkte mit Ausnahme von Vollkonserven, so Kubat. Der Rückruf gelte weltweit. Wilke beliefert auch zahlreiche Länder außerhalb Europas. Das werde eine „logistische Herausforderung“, sei aber notwendig.

Im März sei aus Hamburg ein Listerien-Befund eines Wilke-Produkts gekommen, damals habe es bereits einen internen Rückruf gegeben, so Rintelen. „Im Mai gab es dann eine weitere Beanstandung aus Baden-Württemberg.“ Damals habe man sich bereits mit der Geschäftsführung zusammengesetzt und eine häufigere Beprobung und Reinigung der Maschinen und Produktionsstätten beschlossen. Dennoch gab es weiter Fälle von Verunreinigung.

Staatsanwaltschaft Kassel eingeschaltet - Betrieb geschlossen

Eine sogenannte Taskforce des Regierungspräsidiums Kassel habe daraufhin eine Untersuchung eingeleitet. Von dort sei man nun auch „angehalten“ worden, so Kubat, den Betrieb bis auf weiteres komplett zu schließen. Die entsprechenden Informationen habe man auch an die Staatsanwaltschaft Kassel weitergeleitet.