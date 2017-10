Live-Ticker: Deutschland erwartet Herbststurm „Herwart“ - DWD warnt

An der Küste ab dem Samstagabend und im weiten Teilen Ost- und Süddeutschland wird Sturm „Herwart“ für ungemütliches Wetter sorgen. Mancherorts auch für gefährliche Orkan-Böen.

München/Hamburg - Er ist der dritte Herbststurm nach dem verheerenden „Xavier“ Anfang Oktober und „Sebastian“ im September: Jetzt kommt „Herwart“! In unserem Nachrichtenticker berichten wir, was auf uns in Deutschland zukommt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen an der Küste, in weiten Teilen Ostdeutschlands (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), im Osten Bayerns, aber auch im Alpenraum und in München.

Der Höhepunkt wird für den Sonntagvormittag erwartet, dann dürfte „Herwart“ seine volle Kraft entfalten.

Die Bahn warnte bereits, dass es am Sonntagmorgen zu Zugausfällen kommen könnte.

Meteorologen rechnen damit, dass „Herwart“ nicht so schlimm wüten wird wie „Xavier“ Anfang Oktober.

Die Entwicklungen im Live-Ticker

20.35 Uhr: Auch in Bayerns Landeshauptstadt München und in der Alpenregion wird mit einem stürmischen Sonntag gerechnet. Es gibt eine amtliche Warnung vor orkanartigen Böen, wie tz.de* schreibt.

20.01 Uhr: Die Deutsche Bahn hält es für möglich, dass es ab dem frühen Sonntagmorgen zu Einschränkungen in den vom Sturm betroffenen Gebieten kommt, berichtet die dpa.

19.53 Uhr: Zoo und Tierpark in Berlin bleiben wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht. Beim Sturm „Xavier“ waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden. Glücklicherweise konnten die Flamingos diesmal bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden.

15.29 Uhr: Das Volksfest „Freimarkt Bremen“ wurde aus Sicherheitsgründen am Samstag schon um 18 Uhr geschlossen, wie das Nachrichtenportal kreiszeitung.de meldet*.

Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes

An der Nordsee und im höheren Bergland rechnet der DWD mit Orkanböen. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.

Darum könnte „Herwart“ harmloser ausfallen als „Xavier“

Voraussichtlich fällt „Herwart“ nicht ganz so stark aus wie „Xavier“ Anfang Oktober. Das Fortschreiten des Herbstes könnte zudem dazu beitragen, dass er weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands, aber auch im Alpenvorland, sind Spaziergänge oder Frühsport im Wald dennoch gefährlich

DWD-Meteorologe Sebastian Schappert zum „Herbststurm Herwart“

Die Herbststürme 2017

"Sebastian" wirbelte im September über Deutschland

„Xavier“ wütete Anfang Oktober in Deutschland

„Herwart“ wird am Wochenende 28./29. Oktober in Deutschland erwartet

