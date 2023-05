ESC 2023 bricht mehrere Rekorde – 162 Millionen Zuschauer verfolgen das Spektakel

Loreen aus Schweden singt „Tattoo“ beim Finale des 67. Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool. © Peter Kneffel/dpa

Der diesjährige ESC brach Zuschauerrekorde und konnte auch bei den Jüngeren punkten. In sozialen Medien hatten Videos zum Eurovision Song Contest Millionen Aufrufe.

Liverpool/München – Die Begeisterung für den Eurovision Song Contest (ESC) ist offenbar auch nach 67 Jahren ungebrochen: Der Eurovision Song Contest 2023 brach mehrere Zuschauerrekorde. In Großbritannien und Island verfolgten so viele Menschen wie nie zuvor das Spektakel – und auch online schlug der Song Contest rund um sein Finale ein. Überdurchschnittlich viele junge Menschen verfolgten den bunten Wettbewerb: Auf TikTok, Twitter, Instagram und Facebook hatten offizielle ESC-Videos über eine halbe Milliarde Aufrufe – weitere Clips unter dem offiziellen Hashtag sogar noch deutlich mehr.

Mehrere Zuschauerrekorde in Europa gebrochen: 99 Prozent der Fernsehzuschauer in Island verfolgen ESC

Die einen lieben den ESC, die anderen können das große Interesse an der Veranstaltung nicht nachvollziehen. Doch die Zuschauerzahlen scheinen die Kritiker zu übertönen: 162 Millionen Zuschauer verfolgten in diesem Jahr die drei Liveshows Mitte Mai, wie die als Veranstalter auftretende Europäische Rundfunkunion (EBU) mitteilte. Das allein ist zwar kein Rekord, es waren aber immerhin eine Million Menschen mehr als noch im vergangenen Jahr.

Dass der Contest in diesem Jahr in Liverpool stattfand, könnte einen Effekt auf die britischen Einschaltquoten gehabt haben. Beim Finale sahen 9,9 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten zu, das entsprach einem Zuwachs von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr – ein Rekord im Gastgeberland. Doch nichts übertraf das kleine Island: Etwa 99 Prozent aller Fernsehenden verfolgten dort den ESC. In Norwegen waren es etwa 88 Prozent, in Finnland 86 und in Schweden 82 Prozent. Die Einschaltquote in Deutschland lag bei 7,4 Millionen – etwa eine Million mehr als im vergangenen Jahr.

Selbst nicht teilnehmende Länder schienen mitzufiebern. Beim sogenannten „Rest of the World-Voting“ gingen die meisten Stimmen aus den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Kosovo, Luxemburg, Neuseeland, Mexiko, Ungarn, der Slowakei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Chile ein. Insgesamt stimmten Menschen aus 144 Ländern ab, darunter 37 teilnehmende Nationen.

Einschaltquote des ESC-Finales in allen teilnehmenden Märkten: 40,9 Prozent (Durchschnitt aller Programme: 17,4 Prozent)

Einschaltquote des ESC-Finales bei jüngeren Zuschauern von 15 bis 24 Jahren in allen teilnehmenden Märkten: 53,5 Prozent (viermal höher als der Durchschnitt)*



Basierend auf Angaben der Europäische Rundfunkunion

Begeisterung für den ESC schwappt ins Netz: 7,6 Millionen Menschen schauen auf YouTube live zu

Die Idee des ältesten im Fernsehen ausgestrahlten internationalen Musikwettbewerbs der Welt ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt und schaffte es dennoch, auch das Netz mitzureißen. Das Finale verfolgten 7,6 Millionen Menschen live auf der Videoplattform YouTube. „Online verzeichneten die digitalen Plattformen des Eurovision Song Contest Rekordbeteiligungen“, hieß es vonseiten des Veranstalters.

Käärijä (Jere Pöyhönen) wurde beim Eurovision Song Contest 2023 Zweiter. © Roni Rekomaa/imago

540 Millionen Aufrufe offizieller Videos auf TikTok, Twitter, Instagram und Facebook haben man verzeichnet, das seien „fast doppelt so viele wie im Jahr 2022.“ Allein im sozialen Netzwerk TikTok, das vor allem jüngere Menschen nutzen, gab es laut EBU 4,8 Milliarden Aufrufe von Clips mit dem Hashtag „#Eurovision2023“. 105 Millionen einzelne Konten seien auf TikTok erreicht worden, hieß es. Der Erfolg auf TikTok war womöglich kein Zufall: Die EBU hatte Medienberichten zufolge dort teilweise exklusives Material veröffentlicht.

ESC als Sprungbrett für Musiker: Offizielle Spotify Playlist meistgestreamte der Welt

„Wir freuen uns zu sehen, dass jedes Jahr mehr Menschen auf der ganzen Welt dieses besondere Ereignis entdecken und dass es ein riesiges Sprungbrett für neue Musik darstellt“, sagte der sogenannte Executive Supervisor des ESC, Martin Österdahl, über das Event. Tatsächlich ist der ESC auch eine gute Werbeplattform für die Künstler. Die offizielle Eurovision Song Contest 2023-Playlist auf Spotify etwa war einen Tag nach dem Finale die weltweit meistgestreamte Spotify-Playlist.

Der Song „Tattoo“ der diesjährigen Gewinnerin Loreen wurde am Tag nach dem großen Finale 4,2 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Die zweimalige ESC-Gewinnerin übertraf damit den Rekord des Gewinner-Songs „Zitti E Buoni” von Måneskin aus dem Jahr 2021, der damals 3,9 Millionen Streams verzeichnete. Der „ESC-Effekt“ funktioniert selbst bei den Letztplatzierten des diesjährigen Wettbewerbs: Die Band Lord of the Lost aus Deutschland schaffte nach ihrem Auftritt den Wiedereinstieg in die deutschen Albumcharts auf Platz 2.