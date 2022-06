Italien vor Küsten-Kollaps? Etlichen Stränden droht offenbar Schließung

Von: Richard Strobl

Teilen

Strandliegen und Sonnenschirme stehen am Strand von Ligurien. Die Küstenregion bereitet sich auf die kommende Sommersaison vor und testen den Abstand zwischen den Schirmen. (Archiv) © Marco Alpozzi/dpa

Nach den zähen Corona-Jahren droht Italien-Urlaubern nun der nächste Tiefschlag: Etliche Strände könnten schließen müssen.

Rom - Nach den kräftezehrenden Corona-Saisons freut sich Italiens Tourismus-Branche dieses Jahr, dass viele Covid-Regeln entfallen. Doch schon droht Urlaubern und den Unternehmern in Italien das nächste große Problem: Vielen Stränden droht offenbar die Schließung.

Denn: Nach der Corona-Pause im Tourismus fehlen nun offenbar die Bademeister. Knapp 4.000 von ihnen sollen aktuell fehlen, berichtet der ORF unter Berufung auf den Verband der Badeanstalten in Italien. Demnach sind von dem Personalmangel Küsten im ganzen Land betroffen - von Sizilien bis Ligurien.

Italien droht der Strand-Kollaps: Bademeister sattelten offenbar um

Das Problem: Pro 100 Meter Strand braucht es in Italien per Verordnung einen Bademeister. Fehlt dieser, dürfen die Strände nicht geöffnet werden.

Doch warum fehlen die Bademeister? Das Problem kennt man auch hierzulande, etwa in der Gastronomie: Während der Corona-Jahre wechselten viele Arbeiter in andere Branchen, um auch während des Lockdowns ein Einkommen zu haben. So soll es auch bei den Bademeistern in Italien sein. Darüber hinaus seien zudem die Kurse für die Vergabe der Bademeisterlizenz gestoppt worden, so der ORF. Somit gibt es auch keinen Nachwuchs.

Bademeister-Alarm in Italien - auch Hotel-Pools droht Schließung

„Wegen der Pandemie konnten Gastgewerbe und Tourismus nicht das Minimum an Stabilität garantieren, das es früher gab, und die Arbeitnehmer haben sich nach etwas anderem umgesehen. Sie haben Jobs als Kuriere, Bauarbeiter, Lagerarbeiter und Fahrer angenommen“, zitiert der ORF Paolo Manca, den Präsidenten des Hotelierverbandes Federalberghi auf Sardinien.

Doch nicht nur den Meeres-Stränden drohen Probleme. Dem Bericht nach sind auch Hotels belastet. Sie dürfen laut dem Bericht teils ihre Pools nicht öffnen.

Und auch im restlichen Gastronomie- und Tourismus-Bereich fehlt das Personal. Dem Bericht nach sind rund 390.000 Stellen zu besetzen. Aber in 40 Prozent der Fälle sollen Betriebe nun Probleme haben Personal zu finden. In manchen Betrieben fehlt demnach sogar ein Drittel des nötigen Personals.

So könnten Strände und Pools geschlossen bleiben - ausgerechnet jetzt, als die Tourismus-Branche die entfallenen Einkünfte dringend nachholen möchte und Italien von einer Hitzewelle überrollt wird. (rjs)