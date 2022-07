„Zur Ritze“ ehrt „Großstadtrevier“-Star: Jan Fedder-Ehrenplakette in Hamburg enthüllt

Der Schauspieler Jan Fedder (1955-2019, „Großstadtrevier“) bei Dreharbeiten vor der St. Pauli Kirche. Jetzt erinnert eine Plakette vor seinem Lieblingslokal an ihn. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Jan Fedder starb vor 2,5 Jahren, bleibt aber immer unvergessen. Dafür sorgt nicht zuletzt seine Ehrenplakette vor dem „Ritze“ auf der Reeperbahn, die jetzt enthüllt wurde.

Hamburg – Jan Fedder starb bereits im Dezember 2019, wurde von seiner Heimat aber nicht vergessen. Eine neue Ehrenplakette wird nun auf der Reeperbahn für immer an ihn erinnern. Die Kult-Kneipe „Zur Ritze“ auf St. Pauli an der Reeperbahn war zu Lebzeiten Fedders Lieblingslokal, das er gern als sein „Wohnzimmer“ bezeichnete. Aus diesem Grund ehrten der Besitzer Carsten Marek, Fedders Witwe Marion sowie 150 weitere Weggefährten und Freunde den Star jetzt mit dieser Gedenktafel an der Wand des Lokals.

Bei der feierlichen Enthüllung der Plakette, die mit Hamburg-Thema gestaltet wurde, waren auch prominente Freunde wie TV-Koch Tim Mälzer zu Gast, der betonte, wie sehr Jan Fedder noch immer fehle.

Die Gedenktafel wird übrigens nicht allein bleiben. Mit ihr soll der „Platz der Legenden“ eröffnet worden sein. Weitere Ehrenplaketten von anderen Menschen, die Hamburg bewegten, werden also wahrscheinlich folgen.