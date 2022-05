London: Frau wird von Klinik trotz Fehlgeburt abgewiesen - Vater legt totes Kind in Kühlschrank

Von: Kathrin Reikowski

Beim nationalen britischen Gesundheitssystems NHS gibt es laut „Ockenden Report“ gravierende Mängel. © Dominic Lipinski/dpa (Symbolbild)

Eine Londonerin erfährt, dass ihr Baby im Bauch verstorben ist. Die Klinik schickt sie nach Hause - und nimmt nach der Totgeburt auch nicht den Körper des Kindes an. Jetzt folgen Untersuchungen.

London - Laura Brody und ihr Mann Lawrence White wurde „in die Hölle geschickt“, sagten die beiden Londoner dem britischen Guardian. Sie hatten erfahren, dass ihr Kind während der Schwangerschaft verstorben war. Was danach passierte, beschreiben die beiden als „grotesk“.

Schon einige Monate zuvor hatte die Frau laut Guardian eine Fehlgeburt gehabt. Als man vor zwei Monaten erneut festgestellt hatte, dass das Baby in ihrem Bauch keinen Herzschlag mehr hatte, habe man sie aus der Universitätsklinik Lewisham nach Hause geschickt. Es gebe erst wieder in einer Woche ein freies Bett für eine Entbindung - nicht ohne jedoch dem Paar zu versichern, dass nicht die Gefahr einer vorzeitigen Entbindung bestehe. Schon während der Pandemie geriet der britische Gesundheitsdienst immer wieder in Bedrängnis

London: Frau wird nach Fehlgeburt mit Babykörper abgewiesen

Nur Stunden später habe die Frau ihr Baby nach starken Schmerzen zuhause auf der Toilette zur Welt gebracht. Erneut in der Klinik habe man das Paar in einem überfüllten Warteraum warten lassen. „Als wir fragten, ob das Baby in die Leichenhalle gebracht werden kann, hieß es, dass wir nicht die erforderlichen Papiere dafür haben“, so die Mutter.

Stattdessen habe man ihnen eine Tupperbox gegeben und angeboten, das Kind in einen Mitarbeiterkühlschrank zu legen. „Es bestand das reale Risiko, dass unser Kind verloren geht“, sagte White. Er habe keine andere Möglichkeit gesehen, als das Kind mit nach Hause zu nehmen, während seine Frau auf einen Arzt wartete. Dort habe er das Baby - in einem „einsamen, surrealen Moment“ - in den Kühlschrank gelegt.

London: Fall wirft ein Schlaglicht auf den überstrapazierten britischen Gesundheitsdienst

Der Greenwich und Lewisham Trust des englischen Gesundheitsdienstes sprach dem Paar der dpa zufolge Mitgefühl aus und kündigte an, die Ereignisse aufzuarbeiten, Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den überstrapazierten Gesundheitsdienst in Großbritannien, der mit langen Wartelisten für planbare Behandlungen und Operationen sowie Unterfinanzierung zu kämpfen hat.

Die britische Staatssekretärin für Frauengesundheit, Maria Caulfield, kündigte an, eine Taskforce arbeite daran, die Bedingungen zu verbessern. Außerdem sollten 1200 neue Hebammen ausgebildet werden. Das Paar hatte die Erlebnisse öffentlich gemacht, nachdem es laut Guardian eine Doku über Fehlgeburten weltweit gesehen hatte. „Wir wollten, dass die Menschen wissen, was im Jahr 2022 in London passiert“, sagte Brody. 71 weitere Fälle von Affenpocken sind in Großbritannien nachgewiesen worden. (dpa/kat)