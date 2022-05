Höchster Lotto-Jackpot aller Zeiten: England sucht in ganz Europa dem Gewinner

Von: Laura May

Sieben Zahlen zum Glück: 185 Millionen Pfund hat ein bisher Unbekannter beim britischen Wettanbieter Camelot gewonnen – jetzt muss er noch gefunden werden.

London – Die Situation erinnert an die britisch-irische Filmkomödie „Lang lebe Ned Devine!“ aus dem Jahr 1998, in der ein kleines Dorf versucht, den Tod eines Einwohners zu vertuschen, weil er den Lotto-Jackpot gewonnen hat. Doch dieser Mega-Gewinn ist nicht die Pointe eines Drehbuchs.

Ein bisher Unbekannter hat den höchsten Betrag der britischen Lotterie-Geschichte gewonnen: 184 Millionen Pfund, umgerechnet 215 Millionen Euro. Der britische Wettanbieter Camelot Group bestätigte den Sieg.

Lottogewinn: Wettanbieter sucht in Europa nach Gewinner

Jetzt muss der Glückspilz nur noch gefunden werden. Bisher lag der Rekord bei 170 Millionen Pfund – diese Summe hatte ein anonymer Gewinner im Oktober 2019 kassiert. Da die Lotterie in mehreren europäischen Staaten angeboten wird, weiß die Camelot Group nicht einmal, in welchem Land sie suchen müssen. In Deutschland wird derzeit ein Lottogewinner aus Sachsen gesucht, dem satte 1,2 Millionen Euro zustehen.

Ein ganzer Haufen Geld wartet auf den bisher unbekannten Gewinner. © IMAGO/imageBROKER/Andrey Nekrasov

Rekord-Lottogewinn: Gewinner könnte sich mehrere Inseln in der Karibik kaufen

„Die Spieler sind dringend gebeten, ihre Tippscheine zu prüfen und uns anzurufen, wenn sie glauben, dass sie der glückliche Gewinner sind“, sagte Camelot-Experte Andy Carter der dpa. Um sich zu melden, hat der Sieger oder die Siegerin 180 Tage Zeit. Wer sich rechtzeitig mit dem richtigen Lottoschein meldet, erhält dann genau 184.262.899,10 Pfund.

3, 25, 27, 28, 29 sowie die Zusatzzahlen 4 und 9: Das sind die magischen Zahlen zum rekordverdächtigen Gewinn des Euromillion-Jackpots. Mit der Summe könne sich die oder der Glückliche zum Beispiel vier Inseln in der Karibik oder elf Luxuswohnungen im Zentrum von London leisten, rechnete der Sender Sky News am Mittwoch vor.

Im Dezember letzten Jahres gab es ebenfalls einen großen Gewinn. Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat beim Eurojackpot 73,7 Millionen Euro abgeräumt und sich ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht.