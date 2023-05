Eskorte von Herzogin Sophie verletzt ältere Dame lebensgefährlich

Von: Michelle Brey

Teilen

William und Kate sowie Herzog Sophie und ihr Mann Prinz Edward nahmen am Mittwoch an einer Gartenparty im Buckingham Palace teil, um die Krönung von König Charles III. zu feiern. © Jonathan Brady/dpa

Am Mittwoch kam es in London zu einem Unfall. Ein Polizei-Motorrad, das Herzogin Sophie eskortiert hatte, verletzte eine ältere Dame zwischen 80 und 90 Jahren.

London/München – Groß war der Trubel in London am 6. Mai: Erst wenige Tage ist die Krönung von König Charles III. her. Die Augen der Welt waren auf Großbritannien gerichtet. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich Zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt.

Der Tag bescherte unvergessliche Momente. Nachdem der Wirbel um die Königsfamilie ein wenig abgeebbt war, sorgte ein Unfall in der Westlondoner Gegend Earl‘s Court für Aufsehen. Indirekt beteiligt war Herzogin Sophie.

Unfall in London: Eskorte von Herzogin Sophie verletzt Frau lebensgefährlich

Bei einem Unfall mit einem Motorrad der Eskorte der Herzogin ist am Mittwoch (10. Mai) eine ältere Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der Buckingham-Palast teilte am Donnerstag mit: „Die von Herzen kommenden Gedanken und Gebete der Herzogin sind bei der verletzten Dame und ihrer Familie. Weiter hieß es in der knappen Stellungnahme: Die Schwägerin von König Charles III. sei den Rettungskräften für ihren schnellen Einsatz dankbar.

Wie genau es aber zu dem Unfall im westlichen Teil Londons gekommen war, blieb zunächst unklar. Auch das britische Königshaus äußerte sich hierzu nicht. Die Polizei teilte lediglich folgende Informationen:

Es handele sich um eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren.

Sie sei nach einer Kollision mit einem Polizei-Motorrad in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Dame befinde sich in einem kritischen Zustand.

Herzogin Sophie war Medienberichten zufolge auf dem Weg zu einer Gartenparty im Buckingham-Palast. Die 58-Jährige ist mit Prinz Edward, dem jüngsten Bruder des Königs, verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie häufig öffentliche Aufgaben im Namen der royalen Familie war. So besuchte sie etwa zwei Tage vor dem Unfall (8. Mai) in der Grafschaft Berkshire eine Organisation, die Blindenhunde ausbildet. Das Königspaar nahm sich nach der Krönung an diesem Tag eine Auszeit.

Prinz Harry hingegen hielt nicht viel in London. Kurz nach der Krönung verließ er seine Familie in Richtung Meghan und die Kinder. (mbr)