Beerdigung der Queen: Foto zeigt innigen Familienmoment um Prinz George

Von: Michelle Brey

Teilen

Liebevoll legt Sophie von Wessex bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. ihren Arm und die Schulter von Prinz George. © Gareth Cattermole/AFP

Am Montag fand die Beerdigung von Queen Elizabeth II. statt. Auch der neunjährige George und seine Schwester Charlotte nahmen teil. Ein Foto fängt einen innigen Familienmoment ein.

London - Die Trauer in Großbritannien und dem britischen Königshaus ist groß. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren waren die Blicke vieler auch aus dem Ausland nach London gerichtet. Am 19. September fand die Beerdigung der Queen statt. Charles war dabei deutlich ergriffen, hatte Tränen in den Augen. Auch für die jüngsten der royalen Familie waren die vergangenen Tage, insbesondere aber wohl die Beerdigung, kein leichtes Unterfangen. Es ergab sich ein rührender Moment.

Beerdigung der Queen: Rührender Moment in der Westminster Abbey mit Prinz George

Der Abschied von ihrer „Gan Gan“ in der Westminster Abbey dürfte den beiden Kindern von Prinz William und Prinzessin Kate schwergefallen sein. George (9) und Charlotte (7) wirkten heillos überfordert.

Wie gut, dass sie in diesen Momenten nicht nur Halt bei Mama Kate und Papa William fanden. Auch Gräfin Sophie von Wessex, die Frau von Prinz Edward, sorgte sich, wie es scheint, liebevoll um George. Als die Royals an der Trauerfeier in der Westminster Abbey teilnehmen, legte sie schützend einen Arm um die Schultern von Prinz George. Ein Foto zeigt den rührenden Moment. In dieser Ausnahmesituation und unter dem Fokus der Öffentlichkeit konnte die Großtante ihm mit dieser simplen Geste sicherlich ein wenig Trost spenden und ihm das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.

Liebevoll legt Sophie von Wessex bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. ihren Arm und die Schulter von Prinz George. © Gareth Cattermole/AFP

Charlotte weint bei Queen-Beerdigung bitterlich um ihre Urgroßmutter

Auch Georges jüngere Schwester, Prinzessin Charlotte, ergriffen die Tränen. Anfangs schritt die sieben Jahre alte Royal an der Hand ihrer Mutter Kate hinter dem Sarg her. Später liefen ihr die Tränen über die Wangen, sie weinte bitterlich. Kate tröstete ihre Tochter schließlich.

Prinzessin Charlotte fasst sich mit der Hand ans Auge, offenbar um Tränen wegzuwischen. © Martin Meissner/dpa

„Kollektive Familienentscheidung“: Prinz George und Prinzessin Charlotte nahmen an Beerdigung der Queen teil

Wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail unter Berufung auf Palast-Quellen berichtete, war es eine „kollektive Familienentscheidung“, die beiden Kinder teilnehmen zu lassen. Einzig das jüngste Mitglied der Familie, Prinz Louis, fehlte. Der vierjährige galt wohl einfach als zu jung. (mbr)